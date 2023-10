Nika Kovač nad Pirc Musarjevo: To je tiho in sistematično nasilje, o katerem predsednica ne govori

"Kako na te zastavice gledajo Italijanke, Hrvatice, Poljakinje? Kako na te zastavice gledajo poljske družine žensk, deklet, ki so življenje izgubile zaradi prepovedi splava? Vse to je pritisk in del jasne agende. Vse to je nasilje. Predsednica države pa o tem ne govori. Govori samo o nespoštljivi komunikaciji deklet, ki so zastave s Kongresnega trga umaknile," je v izjavi za javnost zapisala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sporočila, da je bila v "nespoštljivo komunikacijo" na Kongresnem trgu vpletena članica Mladinskega posvetovalnega odbora predsednice republike Sara Štiglic. Z njo so opravili pogovor in sprejeli odločitev, da Štigličeva ni več članica odbora.

Strpnost samo v teoriji.

Na Kongresnem trgu danes. pic.twitter.com/FtpM1IHuNJ — Urša Cankar Soares (@CankarUrsa) October 2, 2023

Kovačeva: Zastavice na Kongresnem trgu so nasilje

Dogodek je komentirala tudi direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki meni, da zastavice na kongresnem trgu predstavljajo tiho in sistematično nasilje, o katerem predsednica republike ne govori.

"Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je ustavno zagotovljena svoboščina. Je možnost, da se vsak svobodno odloči o rojstvu otrok. Ni zapoved. Ni navodilo o ravnanju posameznice. Je možnost svobodne odločitve. Pomembno je, da na to odločitev nihče ne vpliva. Pomembno je, da so informacije o splavu dostopne in transparentne. Pomembno je, da na osebe ob sprejemanju te odločitve nihče ne izvaja pritiska. Neokonzervativna gibanja to redno počnejo. Z molitvami pred bolnišnico. Z oglasi. Vse to so pritiski. Vse to je tiho in sistematično nasilje. Nasilje so tudi zastavice na Kongresnem trgu," je prepričana Kovačeva.

"Predstavljajte si, da ste ženska, ki se odloča o splavu in vidi to podobo v medijih. Predstavljajte si, da ste oseba na poti v ginekološko kliniko in na Kongresnem trgu vidite ta prizor. Predstavljajte si, da ste študentka prvega letnika, ki se odloča o splavu. Kako na te zastavice gledajo Italijanke, Hrvatice, Poljakinje? Kako na te zastavice gledajo poljske družine žensk, deklet, ki so življenje izgubile zaradi prepovedi splava? Vse to je pritisk in del jasne agende. Vse to je nasilje. Predsednica države pa o tem ne govori. Govori samo o nespoštljivi komunikaciji deklet, ki so zastave s Kongresnega trga umaknile. Ena je zaradi tega celo zgubila mesto v posvetovalnem odboru predsednice. Tiho in sistematično nasilje majhne skupine ljudi pa ostaja," v izjavi za javnost še poudari direktorica Inštituta 8. marec.