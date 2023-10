Po incidentu predsednica končala sodelovanje s članico svojega mladinskega odbora

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obsodila incident na Kongresnem trgu, ko je skupina deklet izpulila zgornje dele zastavic, ki so jih organizatorji pohoda za življenje postavili v spomin nerojenim otrokom. Ker je bila v "nespoštljivo komunikacijo" vpletena tudi članica Mladinskega posvetovalnega odbora predsednice republike Sara Štiglic, so z njo opravili pogovor in sprejeli odločitev, da Štigličeva ni več članica odbora, so sporočili iz predsedničinega urada.

Včeraj smo poročali o incidentu na Kongresnem trgu, ko je skupina deklet izpulila zgodnje dele zastavic, ki so jih postavili organizatorji pohoda za življenje v spomin na otroke, ki se ne rodijo zaradi umetne prekinitve nosečnosti. Dogodek je sprožil burno razpravo na družbenem omrežju, danes pa se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Strpnost samo v teoriji.

Kot je zapisala Pirc Musarjeva, so ugotovili, da je bila v nespoštljivo komunikacijo vpletena tudi članica Mladinskega posvetovalnega odbora predsednice republike Sara Štiglic. Z njo so opravili pogovor, Štigličeva pa ni več članica omenjenega odbora.

V sporočilu za javnost so v uradu predsednice poudarili, da je stališče predsednice republike glede pravice do umetne prekinitve nosečnosti jasno in javno znano.

"Pravica do splava je ustavna pravica, ki jo bo predsednica republike vedno neomajno podpirala. Zato stališč organizatorjev Pohoda za življenje 2023 ne podpira," so zapisali in pojasnili, da se predsednica pohoda tudi zaradi drugih obveznosti ne bo udeležila. Ob tem so dodali, da predsednica ne glede na različna stališča vedno zagovarja spoštljivo izmenjavo mnenj in zato dogodek na Kongresnem trgu obsoja.

Odziv predsednice republike na vabilo na Pohod za življenje 2023 si lahko preberete spodaj.

Foto: Urad predsednice Republike Slovenije

Mladinski posvetovalni odbor je predsednica republike ustanovila konec letošnjega junija. Predstavlja neposreden komunikacijski kanal med predsednico in mladimi, ki bo še naprej deloval v spremenjeni sestavi. Štigličeva sicer aktivno deluje znotraj civilnodružbenih gibanj, nevladnih organizacij na področjih okoljevarstva, feminizma in socialne pravičnosti, v sklopu katerih sodeluje pri organizaciji dogodkov, shodov, izobraževanj, aktivističnih akcij in pri odnosih z javnostmi, je zapisano na spletni strani predsednice republike.

V mladinski posvetovalni odbor je predsednica konec junija imenovala štiri aktivne mlade: Lucijo Karnelutti, Saro Štiglic, Vida Čeplaka Mencina in Luko Hitija. Foto: STA