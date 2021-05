NIJZ razkril, katero cepivo povzroča največ neželenih učinkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na NIJZ so od začetka cepljenja proti covid-19 do vključno devetega maja v register neželenih učinkov prejeli 2.585 prijav neželenih učinkov po cepljenju s cepivom Pfizerja in BioNTecha, 103 po cepljenju z Moderno, 1.985 po cepljenju z AstraZeneco in eno prijavo po cepivu Johnson & Johnson. V veliki večini gre za splošne težave in bolečine na mestu vboda.

Pfizer: 2.585 prijav

Iz poročila o spremljanju neželenih učinkov po cepljenju proti covid-19 je razvidno, da so prejeli skupaj 2.585 prijav neželenih učinkov po cepljenju s cepivom Pfizerja in BioNTecha, medtem ko je bilo v tem obdobju v Sloveniji izvedenih najmanj 520 tisoč cepljenj s tem cepivom. Od tega so prejeli 43 prijav, ki so vsebovale neželene dogodke, klasificirane kot resne. Tako je bilo prijav resnih neželenih učinkov 1,7 odstotka glede na vse posredovane prijave.

Pri 15 starejših osebah s številnimi kroničnimi obolenji je prišlo do smrti po cepljenju, pri čemer je komisija pri ministrstvu za zdravje za pet primerov smrti ugotovila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna oziroma ni verjetna. Ostali primeri so še v fazi preiskav.

Obravnavanih je bilo tudi osem prijav resnih neželenih dogodkov po cepljenju s cepivom Pfizerja in BioNTecha, kjer je bila potrebna hospitalizacija, a je bila povezava s cepljenjem malo verjetna oz. ni bila verjetna. Ostali resni primeri so še v fazi zbiranja podatkov.

Moderna: 103 prijave

S cepivom Moderne je bilo doslej opravljenih 78.226 cepljenj, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so prejeli 103 prijave neželenih učinkov. Šest prijav po cepljenju so uvrstili med resne, kar je 5,8 odstotka vseh prejetih prijav s tem cepivom. Pri dveh starejših osebah s kroničnimi obolenji je prišlo do smrti po cepljenju.

V prvem primeru je bila oseba cepljena v času inkubacije in je nato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla. Drugi primer je še v fazi preiskave. Poleg tega so prejeli še štiri prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna specialistična obravnava oz. hospitalizacija. V treh primerih je šlo za venske tromboze, v četrtem primeru pa za občutek težkega dihanja. Primeri so še v fazi zbiranja podatkov.

AstraZeneca: 1.985 prijav

S cepivom AstraZenece je bilo do devetega maja v Sloveniji opravljenih 142.883 cepljenj, prejeli so 1.985 prijav neželenih učinkov. Prejeli so 25 prijav po cepljenju, ki jih označili kot resne, kar je 1,3 odstotka glede na vse posredovane prijave.

Pri treh osebah s kroničnimi obolenji je prišlo do smrti v dneh po cepljenju, v enem primeru pri osebi z napredovalim malignim obolenjem v paliativni obravnavi. Zadnje omenjena primera sta še v fazi preiskav. Obravnavane so bile tudi štiri prijave resnih neželenih dogodkov po cepljenju, kjer je bila potrebna hospitalizacija, za tri povezava s cepljenjem ni verjetna.

Johnson & Johnson: ena prijava

S cepivom Johnson & Johnson je bilo opravljenih 2.162 cepljenj, prejeli so en neželen učinek, šlo je za glavobol in povišano telesno temperaturo.