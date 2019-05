Ali prepoznate neznanca, ki sta napadla lokal Saše Arsenoviča? #foto

Lastnina mariborskega župana Saše Arsenoviča je bila po izvolitvi že večkrat tarča napadov. V enem od njih so neznanci s pirotehničnim sredstvom razbili steklo lokala Rožmarin na Gosposki ulici v središču mesta.

Dogodek se je zgodil 28. marca, s kraja kaznivega dejanja sta pobegnila dva neznana moška, ki ju je posnela nadzorna kamera, so danes sporočili s policije. Zakaj posnetek pošiljajo dva meseca po napadu, še preverjamo pri policiji.

Ta sicer naproša tistega, ki bi prepoznal moška na fotografiji, da se oglasi policiji. "Vse, ki bi karkoli vedeli o tem dejanju ali prepoznajo moška na priloženih fotografijah, prosimo, da nam to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200," poziva mariborska policija.

Foto: Matjaž Vertuš

Več napadov v začetku leta

V prvih štirih mesecih letošnjega leta so bile nepremičnine v lasti Arsenoviča, kot uvodoma omenjeno, večkrat tarča napadov. Po tem, ko so poškodovali restavracijo Rožmarin, so razbili okno tudi na Gostilni Maribor in steklena vrana v Hotelu Maribor, nazadnje pa so poškodovali vrata na hiši Arsenoviča.