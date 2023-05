Število nezakonitih prehodov v desetih letih z 900 na skoraj 12 tisoč

V prvih štirih mesecih so na območju novomeške policijske uprave zabeležili kar dve tretjini vseh nedovoljenih prehodov meje, medtem ko je bila na območju koprske uprave v tem obdobju četrtina vseh primerov.

Veliko višje kot lani je bilo v tem času tudi število izraženih namer podaje prošnje za mednarodno zaščito. Skupaj jih je bilo v prvem štirimesečju 10.992, v enakem obdobju leta 2022 pa jih je bilo evidentiranih 2.738. V petini primerov gre za državljane Afganistana, v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko jih skoraj ni bilo, pa je letos precej primerov prosilcev iz Maroka, Rusije, s Kube in iz Indije.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov meje v prvih štirih mesecih leta 2023 in primerjavo z enakim obdobjem lani glede na državljanstvo, po policijskih upravah ter o številu izraženih namer podaje prošnje za mednarodno zaščito, pa tudi tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 12. maj 2023.