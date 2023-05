Neuspešen pobeg Srba s tremi migranti v avtomobilu

Policisti so v petek zvečer na avtocesti od Obrežja proti Dobruški vasi ujeli 19-letnega Srba, ki ni upošteval njihovih znakov, naj ustavi, ampak je poskušal pobegniti. V postopku so ugotovili, da v avtomobilu prevaža tri Turke. Odvzeli so mu prostost in zasegli avtomobil ter ga privedli pred preiskovalnega sodnika, so sporočili s policije.

Policisti so avtomobil 19-letnika zaznali, ker je vijugal po avtocesti in vozil z veliko hitrostjo. Ko so ga želeli ustaviti, ni upošteval njihovih ukazov, temveč je zapeljal na izvoz pri Dobruški vasi, ustavil in poskušal pobegniti peš.

Policisti so ga prijeli in med postopkom ugotovili, da v avtomobilu prevaža tri Turke, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo. Zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so Srba s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.