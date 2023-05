Z migranti po avtocesti 230 kilometrov na uro, nato pa v zid

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski policisti so nekaj po 1. uri zjutraj obvestili Policijsko upravo (PU) Koper, da so na avtocesti skušali ustaviti vozilo znamke Audi A6. Ta je, namesto da bi ustavil, pospešil tudi na več kot 230 kilometrov na uro, nato pa pri Danah trčil v zid. Iz avtomobila je izskočilo več migrantov, voznik pa je pobegnil, so sporočili s PU Koper.