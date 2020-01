Nevarnost na Ptuju: zid brez temeljev in s koreninami v notranjosti #video

Po tem, ko so na Ptuju obnovili tržnico, imajo novo težavo. Med tlakovanjem so opazili, da je južni oporni zid, ki stoji tik pod cerkvenim dvoriščem, v tako slabem stanju, da bi se lahko vsak hip porušil in celo ogrozil življenja.

Da je zid ob Miklošičevi ulici na Ptuju dotrajan in nevaren, so pristojni vedeli že veliko pred obnovo tržnice, šele ob polaganju novih tlakovcev pa se je pokazala resna nevarnost zidu.

Brez temeljev in s koreninami v notranjosti bi se ta lahko vsak hip porušil. Nevarnost pa preži tudi na skoraj največje in najstarejše ptujsko drevo, za katero še ni znano, ali jim ga bo uspelo obdržati. Sanacija zidu se je že začela, dela pa naj bi končali marca.

"Stanje zidu je bilo že znano. Razsežnost nevarnosti se je pokazala šele s tem, ko smo videli, da nima temeljev," je za Planet pojasnila Mojca Brumčič iz občine Ptuj.

Ogrožen tudi divji kostanj pred cerkvijo

Mojca Brumčič pojasnjuje, da bodo v zid namestili 12 metrske pilote in dodatne temelje. Foto: Planet TV V notranjosti močno razpokanega in deformiranega zidu pa se razraščajo tudi korenine. Nevarnost je velika, ne le, da se lahko zruši zid, pade lahko tudi divji kostanj pred cerkvijo Sv. Jurija, ki velja za skoraj največje in najstarejše drevo v mestu. Mnenja domačinov so deljena.

"Res je, da zelenja mogoče primanjkuje, ampak kot sem slišal, naj bi zasadili drugo in normalno drevo, treba je poskrbeti za to, da zid ne bi koga ubil, če se podre. Mislim, da drevo ni pomembnejše kot človeško življenje," je dejal eden od domačinov.

Se bo projekt še podražil?

Čeprav se občina trudi, da bi drevo ostalo, obstaja možnost, da bodo posegi preveč vplivali nanj. V tem primeru bodo starodavni kostanj podrli ter ga nadomestili s kakovostnejšim in večjim.

"Naročili smo arboristično mnenje, ki je pokazalo, da je drevo v zadovoljivem stanju, hkrati pa nam je arboristka dala tudi navodila, kako pravilno, s pravimi rezi drevo obrezati, da se bodo lahko izvajali posegi," je razložila Brumčičeva.

A še vedno se lahko zgodi kaj nepričakovanega. Sanacija zidu je nujna, vedno dražji, zdaj že več kot šestmilijonski projekt obnove tržnice tega prej ni predvidel. "Sanacija zidu je že v izvedbi in se bo nadaljevala v skladu s smernicami zavoda za kulturno dediščino Slovenije ter tehničnimi smernicami, ki predvidevajo sanacijo tega zidu z 12-metrskimi piloti in z dodatnimi temelji," je sanacijo pojasnila Brumčičeva.