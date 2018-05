Nevarna igra sinji kit: policija ni potrdila povezanosti s samomori

V zadnjem času znova krožijo informacije o pojavu igre Izziv sinji kit (Blue Whale Challenge) oziroma njenih različic v Sloveniji. Igra naj bi zahtevala opravljanje do 50 nasilnih nalog, zadnja pa naj bi bil samomor tistega, ki jo igra.

Čeprav povezave med najstniškimi samomori in igro niso potrjene, lahko take internetne vsebine vplivajo na mladostnike s slabšo samopodobo in psihološkimi težavami.

Novica o izzivu se je v Sloveniji prvič pojavila pred približno letom dni. Slovenska policija je že v več primerih samomorov preverjala, ali je mladoletnike kdo napeljeval k temu. Vendar v doslej obravnavnih primerih niso odkrili znakov kaznivega dejanja napeljevanja k samomoru in pomoči pri samomoru, so nam pojasnili.

Čeprav povezava med najstniškimi samomori in igro ni potrjena, pa je kljub temu pomembno, da se starši in otroci pogovarjajo o varni rabi interneta, pozornost naj bo namenjena tudi takim problematičnim in nevarnim vsebinam.

Na internetu veliko manipulantov, ki želijo škoditi otrokom

Če se otrok dejansko vključi v Izziv sinji kit ali kako podobno vsebino, se je smiselno z njim o tem pogovoriti. Četudi ne gre za "originalen" izziv, je na internetu še zmeraj namreč veliko ljudi, ki želijo škodovati drugim in manipulirati z njimi, pravijo na policiji. Otroku je treba pojasniti, kakšna igra je to in na kakšen način igra manipulira z njim. Smiselno se je obrniti tudi na strokovno pomoč. Pokličete lahko tudi na TOM telefon na telefonsko številko 116 111, kjer vam bodo svetovali.

Igra naj bi izvirala iz Rusije

Igra izvira iz Rusije, sprva se je pojavljala kot spletna prevara oziroma lažna novica, ki pa je - tudi zaradi senzacionalistične medijske pozornosti in posledičnega pojavljanja različic igre - nato prerasla v resnično težavo, pojasnjujejo na spletni strani Safe.si, ki se posveča varni rabi interneta.

Kdaj natanko se je začela pojavljati, ni jasno, izvirala naj bi z ruskega družabnega omrežja VKontakte. Igro naj bi ustvaril 22-letni Rus Filip Budeikin, ki je bil lani tudi obsojen na tri leta zapora zaradi napeljevanja k samomoru.

Igro naj bi vodili nekakšni administratorji, vendar na Safe.si opozarjajo, da se je v veliko primerih izkazalo, da so se za administratorje izdajali najstniki, ki so iskali pozornost ali pa so želeli prestrašiti vrstnike.

Čeprav so ruski mediji poročali, da je zaradi igre samomor naredilo vsaj 130 najstnikov, pa je šlo za senzacionalistično poročanje brez preverjanja virov. Zato prav noben primer samomora, ne v Rusiji ne v kateri drugi državi, ni neposredno povezan z izzivom.

So se pa zaradi velike medijske pozornosti po družabnih omrežjih začele pojavljati različne skupine, člani teh skupin pa so dejansko začeli izvajati nekatere naloge in se samopoškodovali.