Neuradno: vlada bo zamejitev cen elektrike in plina podaljšala do konca leta

Vlada bo po neuradnih informacijah regulacijo drobnoprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce ter mala in srednje velika podjetja podaljšala do konca leta, kot že velja za cene za javne zavode. Kdaj bo predlog na mizi ministrov, še ni znano.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je v torek na forumu časnika Finance dejal, da bo vlada ta teden podaljšala zamejitev cen energentov za mala in srednje velika podjetja do konca leta.

Na ministrstvu za infrastrukturo so povedali, da še ni znano, kdaj bo vlada obravnavala predlog za podaljšanje regulacije cen elektrike in plina.

Po neuradnih informacijah bodo cene določene pri enakih zneskih, kot velja zdaj.

Najvišje dovoljenje cene trenutno veljajo do 31. avgusta 2023

Za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce elektrike ter za elektriko, ki se porablja v skupnih prostorih večstanovanjskih oz. večstanovanjsko-poslovnih stavb, najvišje dovoljene cene trenutno veljajo od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

Za gospodinjstva in za porabo v skupnih prostorih je cena na megavatno uro (MWh) 118 evrov za višjo, 82 evrov za nižjo in 98 evrov za enotno dnevno tarifno postavko. Za odjemalce s priključno močjo, enako ali manjšo od 43 kilovatov (kW), ki niso gospodinjski odjemalci, znaša 138 evrov za višjo, 99 evrov za nižjo in 124 evrov na MWh za enotno dnevno tarifno postavko.

Do konca avgusta je regulirana tudi drobnoprodajna cena zemeljskega plina za zaščitene odjemalce, in sicer za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za distributerje toplote za ogrevanje gospodinjstev. Omejena je na 73 evrov, za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in male poslovne odjemalce pa na 79 evrov na MWh. Enake cene veljajo tudi v primeru nadomestne oskrbe teh odjemalcev.

Za mikro, mala in srednje velika podjetja so regulirane cene elektrike, in sicer od 1. januarja do 30. junija letos. Cena za višjo tarifo je 217 evrov, za nižjo 155,50 evra in za enotno tarifo 195 evrov na MWh.

Zamejene drobnoprodajne cene elektrike in plina veljajo tudi za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine, je pa pri teh že določeno, da veljajo vse leto 2023.

Najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike je 207 evrov za MWh, za plin pa 95 evrov za MWh

Najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike je za višjo dnevno tarifno postavko 207 evrov za MWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 148,50 evra in za enotno tarifno postavko 186 evrov brez DDV. Najvišja dovoljena cena plina iz plinskega sistema je postavljena pri 95 evrov za MWh.

Predsednik uprave družbe GEN energija Dejan Paravan je pretekli teden na skupni novinarski konferenci z vodjema družb HSE in Eles povedal, da so trenutne maloprodajne tržne cene elektrike nižje, kot so regulirane cene za mala in srednje velika podjetja ter javne zavode, a višje, kot so regulirane cene za gospodinjstva in male poslovne odjemalce.