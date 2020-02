Neuradna ocena: Požar v Termah Čatež povzročil za več kot milijon evrov škode

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Požar, ki je v noči na soboto zajel lokal Pub Cabana Cafe med drsališčem in zimsko termalno riviero v kompleksu Term Čatež, je po neuradnih ocenah povzročil več kot milijon evrov škode. Višino škode na pogorelem objektu še ugotavlja pristojna tehnična služba, so za STA danes navedli v Termah Čatež. Ogled požarišča nadaljuje tudi policija.

Na Policijski upravi Novo mesto so za STA danes povedali, da v Termah Čatež nadaljujejo intenzivno preiskavo, zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine požara. Po končani preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Dve osebi odpeljali v bolnišnico

Požar je izbruhnil v soboto okoli 3. ure. Kljub trudu večjega števila gasilcev iz 16 gasilskih društev je objekt v celoti pogorel. Zaradi vdihavanja dima na požarišču so dve osebi odpeljali v brežiško bolnišnico.

Sicer pa policisti, kriminalisti in kriminalistični tehniki sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto s sodelovanjem strokovnjakov Nacionalnega forenzičnega laboratorija danes nadaljujejo ogled obsežnega požarišča in ugotavljajo vzroke za nastanek požara, so še zapisali, poroča STA.