Neodgovorno: mladoletniki pokali sredi Velenja, zasegli so jim 98 piratk in šest petard #foto

Policista – vodnika službenih psov sta v sredo zvečer v Velenju med redno opazovalno službo zaznala poke petard in v bližini izsledila tri mladoletnike, ki so metali petarde. Enemu od njih sta zasegla 98 piratk in šest petard.

Sledi obdolžilni predlog, so sporočili s policije.

Foto: PU Celje

"Ob tej priložnosti želimo znova spomniti, da je uporaba omenjene pirotehnike ne le prepovedana, temveč tudi zelo nevarna. Poškodbe so običajno zelo hude. Največkrat so poškodovani roke in obraz, poškodbe vplivajo na vid in sluh. V večini primerov gre za visokoenergetske poškodbe, saj gre za globoke poškodbe tkiv in živcev, kar vse vodi v dolgotrajno zdravljenje in dolgotrajne posledice. Zato znova opozarjamo vse, še posebej mladoletnike, naj se izognejo uporabi pirotehnike," so še opozorili pri celjski policijski upravi.

