V Velenju ovaden mladoletnik: s petardami uničil 32 košev za smeti

Velenjski policisti so kazensko ovadili mladoletno osebo, ki je konec lanskega leta po Velenju s petardami uničila 32 košev za smeti in s tem velenjsko občino oškodovala za štiri tisoč evrov. Na občini obžalujejo vsako dejanje vandalizma, občane pa pozivajo, da takšna dejanja nemudoma prijavijo, so sporočili z velenjske občine.

Navedli so tudi, da sta videz in urejenost Velenja tudi odraz odnosa, ki ga imajo do Velenja občani, ki tam živijo ali se vsakodnevno gibajo. Po oceni velenjske občine je prav, da si skupaj prizadevajo za urejenost in čistost ter da ščitijo njihovo skupno lastnino.

Vse občane so pozvali, da če bodo priča kakšnim podobnim dejanjem vandalizma, to nemudoma prijavijo na številko 113, policijsko postajo Velenje na številko 03 89 86 100 ali redarsko službo skupne občinske uprave Savinjsko-šaleške regije na številko 03 89 61 748.