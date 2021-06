Vandali z modrimi packami nad sedež NSi #foto

Na informacije, kdaj natanko so vandali porisali fasado, kjer ima sedež stranka NSi, v uredništvu še čakamo. Policisti so pred nekaj minutami s trakom zavarovali kraj dogodka, podrobnosti pa niso razkrili.

Aleš Trtnik, predstavnik službe za odnose z javnostmi pri NSi, je v prvem telefonskem odzivu na kratko dejal le: ''Nestrpnost se očitno razrašča.''

Nestrpnost, ki se razrašča v naši družbi, se je danes ponoči žal manifestirala tudi na naši fasadi.

Obsojamo tovrsten vandalizem in pozivamo k dialogu, strpnosti in miroljubnemu sobivanju. Le na teh temeljih lahko zgradimo družbo, ki bo imela prihodnost.#STOPvandalizmu#ZAdialog pic.twitter.com/JdND03XcPO — NSi (@NovaSlovenija) June 11, 2021

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je odločno obsodil že včerajšnji vandalizem, ko so s kljukastimi križi porisali okna in vhodna vrata Ministrstva za kulturo. ''Odločno obsojam mazaške akcije in nestrpnosti, ki so tipične aktivnosti totalitarnih in ekstremističnih skupin,'' je med drugim zapisal na Twitterju.