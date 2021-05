Vandali poškodovali umetniško delo na pročelju Cukrarne

Kot so zapisali pri Mestni galeriji Ljubljana, so vandali ponoči zažgali umetniško delo Katharine Cibulke, ki je viselo na pročelju Palače Cukrarna. Delo Cibulkove je bilo na pročelje izobešeno 30. aprila, ob odprtju razstave Ko gesta postane dogodek v Mestni galeriji Ljubljana.

Delo se imenuje Solange, kar v prevodu iz nemščine pomeni Dokler, na platnu pa je zapisano: "Dokler bo upanje, ki ga širimo, močnejše od strahu, s katerim se soočamo, bom feministka."

Delo je navdihnilo ključno vprašanje feminizma – iskanje socialne pravičnosti – in opozarja na širok spekter na spol vezanih družbenih neenakosti, izkazuje dvome o obstoječih strukturah moči in zahteva krepitev vloge žensk, so zapisali pri Mestni galeriji Ljubljana. Dodali so, da je bila o dogodku obveščena tudi policija, ki je opravila ogled kraja.

"Vandalizem, ki smo mu bili priča, je odraz časa, v katerem živimo, zato bomo v Mestni galeriji Ljubljana umetnici predlagali, da njeno poškodovano delo ostane na pročelju Palače Cukrarna kot ogledalo vsem nam in nas opominja, kam drvimo kot družba in koliko strahu je še v njej prisotnega," je dejal Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane.