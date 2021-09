Vandalizem v Mariboru: oskrunili spomenik Josipa Jurčiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zdaj še neznani storilci so ponoči oskrunili spomenik Josipa Jurčiča, ki stoji pred Pokrajinskim muzejem Maribor na Trgu generala Maistra v Mariboru, so danes preko Facebook profila sporočili iz omenjenega muzeja. Kot so pojasnili, gre za delo kiparja Alojzija Kogovška iz leta 1963.