Eksplozija v Kopru: počilo močnejše pirotehnično sredstvo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S koprske policijske uprave so sporočili, da so bili ob 21.23 uri obveščeni o ponovni eksploziji na Župančičevi ulici v Kopru. Eksplozija je poškodovala troje vhodnih vrat in tam parkiran osebni avtomobil.