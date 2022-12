Mladoletnik streljal s plinsko pištolo, med prepirom s sosedi leteli tudi kamni

Metliški policisti so imeli v petek zvečer kar nekaj dela s posredovanjem v Dolah. Mladoletnik je s streljanjem s plinsko pištolo razburil sosede in izbruhnil je prepir. Med prerekanjem je enemu v glavo priletel kamen, k sreči pa storilcu ni uspelo uporabiti sekirice, ki jo je imel pri sebi, ker so mu jo odvzeli, so sporočili s PU Novo mesto.