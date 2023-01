Pri sosedih ognjemetna bomba ubila 18-letnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako je prišlo do nesreče, za zdaj še ni jasno, preiskovalci pa domnevajo, da je eno od pirotehničnih sredstev prezgodaj zagorelo in usodno poškodovalo 18-letnika.

Kako je prišlo do nesreče, za zdaj še ni jasno, preiskovalci pa domnevajo, da je eno od pirotehničnih sredstev prezgodaj zagorelo in usodno poškodovalo 18-letnika. Foto: Shutterstock

V Spodnji Avstriji je na silvestrovo umrl 18-letnik, potem ko je eksplodiralo pirotehnično sredstvo. Po navedbah policije naj bi tako imenovana ognjemetna bomba eksplodirala prezgodaj. Še tri osebe so bile poškodovane, od teh ena huje.

Nesreča se je zgodila v kraju St. Johann am Steinfelde v okrožju Neunkirchen. Po besedah tiskovnega predstavnika policije Stefana Loidla se je nesreča zgodila na polju okoli 20 minut po polnoči. Več mladih je tam streljalo s pirotehniko. Namestili so tudi okoli 50 centimetrov dolge plastične cevi, domnevno za to, da bi izstrelili kroglaste ognjemetne bombe.

Kako je prišlo do nesreče, za zdaj še ni jasno, preiskovalci pa domnevajo, da je eno od pirotehničnih sredstev prezgodaj zagorelo in usodno poškodovalo 18-letnika. Ta naj bi med pokom stal v neposredni bližini eksplozivnega sredstva, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.