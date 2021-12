Nenavadna prigoda: tudi v tretje ne gre vedno rado

Policisti policijske postaje Novo Mesto so bili priča nenavadni zgodbi treh moških iz Kranja, ki so bili več kot odločeni, da se iz Metlike pripeljejo v Kranj. Na območju Novega Mesta je pričelo snežiti šele po polnoči, do takrat pa so lahko spremljali prav neverjetno zgodbo, ki pa ni bila povezana s snegom.

Policisti policijske postaje Metlika so ob 21. uri na lokalni cesti v bližini Drašičev ustavili voznika kombiniranega vozila renault master kranjske registrske oznake, v katerem sta bila še dva potnika. Posumili so, da 34-letni voznik vozi pod vplivom alkohola, zato so mu odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,65 miligrama alkohola.

Po prvem odvzemu dovoljenja nadaljevali vožnjo

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Čez uro in pol so isti kombi ustavili novomeški policisti, ki so opravljali kontrolo prometa na belokranjski cesti. Tokrat je bil za volanom drugi izmed trojice, ki je prav tako kazal znake alkoholiziranosti. Odredili so mu preizkus, ki je njihove sume potrdil. V litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligrama alkohola.

Tudi njemu so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Morda so razmišljali, da jim v tretje vendarle uspe. Menili so, da se mora končati tudi "smola" s policijsko kontrolo, zato je za volan sedel še zadnji izmed trojice, ki je takrat še imel v žepu vozniško dovoljenje.

Odvzem še tretjega dovoljenja

V pol ure so se pripeljali do Ločne v Novem mestu, tam pa so jim z loparčkom kraj ustavitve pokazali še novomeški prometniki. Oseminpetdesetletni voznik je sicer napihal najmanj, v litru izdihanega zraka je imel 0,57 miligrama alkohola, vendar je tudi on ostal brez vozniškega dovoljenja in dobil prepoved vožnje.

S taksi službo varno proti domu

Takrat trojici ni preostalo drugega in končno so le sprejeli pravilno odločitev, ki bi jo morali že v Drašičih. Poklicali so taksi službo, ki jih je varno pripeljala domov.

Zoper trojico so policisti napisali obdolžilne predloge in jih poslali na sodišče, kjer bodo lahko bolj podrobno pojasnili razloge za svojo vztrajnost, so zapisali pri novomeški policiji.