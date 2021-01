Nenavaden telefonski pogovor šefa Sove z novinarko Dela Suzano Kos

"Povejte vi meni, če sta bila dogovorjena danes za intervju v zvezi … Sta bila dogovorjena z D-jem?" "Kakšnim D-jem?" je slišati v telefonskem pogovoru novinarke Dela Suzane Kos. Spletni portal Nove 24TV je danes objavil posnetek pogovora med direktorjem Sove v času vlade Marjana Šarca Rajkom Kozmeljem in novinarko, ki jo je poklical. "Lahko rečem le, da sem ravnala kot vsak odgovoren državljan in klic neznanca, ki je nakazoval na to, da mi prisluškujejo, prijavila policiji," nam je o tem telefonskem pogovoru, ko smo preverjali, danes pojasnila novinarka Dela Suzana Kos.

Nova24 je objavila posnetek pogovora med novinarko Dela Suzano Kos in nekdanjim direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) v času vlade Marjana Šarca (LMŠ) Rajkom Kozmeljem. Na portalu menijo, da je Kozmelj, ki je takrat tesno sodeloval s sekretarjem za nacionalno varnost Damirjem Črnčecem, poskušal vplivati na različne medije. Klic Kosovi bi naj bil eden od primerov poskusov vplivanja, pri katerem pa se je zapletlo.

Ni bila prepričana o tem, s kom govori

Na Novi24TV domnevajo, da je Črnčec takrat naročil Kozmelju, da mora poklicati novinarko in se z njo dogovoriti za "off the record" (neuraden, op. p.) intervju oziroma izjavo. Ker pa novinarka Kozmelja ni prepoznala po glasu, je ostala previdna. Kot nam je pojasnila, ko smo danes preverjali, je o nenavadnem klicu pozneje obvestila policijo, ker je po vsebini ocenila, da ji prisluškujejo.

Kozmelj se ji v pogovoru, čeprav ga je za to prosila, ni hotel predstaviti z imenom in priimkom, temveč ji je dejal, naj sama pove, v zvezi s čim je bila dogovorjena za neuraden intervju. Nato jo je eksplicitno vprašal, ali je bila dogovorjena z D-jem. Na Novi24TV menijo, da je Kozmelj črko D uporabil, ker ni hotel imenovati Damirjana Črnčeca. Ta naj bi bil domnevno s Kosovo dogovorjen, da jo bo poklical direktor Sove za neuraden pogovor, v katerem bo dobila informacije.

Pogovor je bil sicer zelo kratek, kot predvidevajo na Novi24, je šlo za pomembne informacije, ki bi jih moral Kozmelj poslati v medije. Ker novinarka ni bila prepričana, s kom govori, je pogovor raje končala.

Celoten pogovor lahko poslušate v posnetku na vrhu članka:



Suzana Kos: Prosim?

Rajko Kozmelj: Ja, dober dan želim.

Suzana Kos: Dober dan.

Rajko Kozmelj: Ali vas motim?

Suzana Kos: Povejte, ker ne vem niti, kdo ste.

Rajko Kozmelj: Ne veste, kdo sem. Povejte vi meni, če sta bila dogovorjena danes za en tak intervju v zvezi ...

Suzana Kos: Off the record sem imela dogovorjen intervju, ja.

Rajko Kozmelj: Ja. Ali je to v zvezi z ... V zvezi … Namignite mi s čim, no, pa bom jaz nadaljeval …

Suzana Kos: Mislim, ne vem, kdo ste. Tako da jaz ne vem ...

Rajko Kozmelj: Ali ste bila dogovorjena z D-jem?

Suzana Kos: Kakšnim D-jem?

Rajko Kozmelj: Dobro je. Nič, potem pa počakajmo ... Ste imela dopoldne namen koga poklicat? Zdejle v zvezi s tem off the record zadeve ...

Suzana Kos: Mislim neka zelo čudna vprašanja imate. Kot rečeno, vas ne poznam.

Rajko Kozemlj: Glejte, v redu. Pozabite, se opravičujem. Lep dan vam želim.

Suzana Kos: Nasvidenje.

Knovs o zaposlitvi Hribarjeve

Danes ob 12. uri se bo začela seja komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), na kateri bodo obravnavali domnevne kršitve postopka o zaposlitvi Nataše Hribar, Šarčeve znanke, na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, in posledično nedopustno izpostavljanje Sove. Po tej seji bo dodaten pogovor o objavi plač policistov, za kar se je v zadnjem tednu odločil notranji minister Aleš Hojs.