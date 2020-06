Črnčec je vladi vrnil stanovanje

Nekdanji sekretar Marjana Šarca (LMŠ) za nacionalno varnost Damir Črnčec, ki je bil v preteklosti tudi šef Sove in vojaške obveščevalne službe, od odstopa pa dela za stranko LMŠ v državnem zboru, je po treh mesecih, odkar ni več vladni funkcionar, vrnil vladno službeno stanovanje. To se je zgodilo konec prejšnjega tedna, so sporočili iz vlade. V vladi so pri stanovanjskih pravicah nekdanjih funkcionarjev velikodušni. Poslanci, ki jim poteče mandat, se morajo izseliti v dveh tednih.