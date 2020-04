Črnčec bo sčasoma vrnil vladno stanovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Damir Črncec se je po odhodu iz Šarčevega kabineta zaposlil v LMŠ in ostal v državnem stanovanju. Foto: Ana Kovač

Bivši sekretar Marjana Šarca (LMŠ) za nacionalno varnost Damir Črnčec, ki je bil v preteklosti tudi šef Sove in vojaške obveščevalne službe, bo v prihodnjih mesecih vrnil vladno službeno stanovanje, so sporočili iz vlade. Na vprašanje, ali vladna stanovanja uporabljajo tudi še drugi nekdanji vladni funkcionarji ali uslužbenci, ki so danes zaposleni v strankah ali v poslanskih skupinah strank, pa iz vlade niso odgovorili zelo natančno.