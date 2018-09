Nekdanji namestnici predsednika KPK ni treba vrniti za 700 evrov potnih stroškov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji namestnici predsednika protikorupcijske komisije Almi Sedlar glede na odločitev Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani ne bo treba vrniti 712 evrov potnih stroškov, povezanih z njeno službeno potjo v Pariz, kot je od nje zahtevala komisija. Sodba sicer še ni pravnomočna, saj se lahko komisija na odločitev sodišča pritoži.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) mora nekdanji namestnici predsednika KPK Almi Sedlar povrniti tudi njene stroške zaradi postopka na sodišču v vrednosti dobrih 1.200 evrov, je konec avgusta odločilo sodišče.

Sedlarjeva: Kako dolgo si bo oblast še zatiskala oči pred ugašanjem KPK?

"S tem se končuje še eden v nizu postopkov, ki jih je zoper mene kot nekdanjo namestnico in na račun porabe proračunskih sredstev neutemeljeno sprožil predsednik komisije Boris Štefanec," je poudarila Sedlarjeva. Ob tem se po njenih besedah spet zastavlja vprašanje, kako dolgo si bo oblast v Sloveniji še zatiskala oči pred ugašanjem KPK pod vodstvom Štefaneca.

"Po petih letih umiranja na obroke nekdaj ugledne institucije bi bil skrajni čas, da se predstavniki oblasti nehajo sprenevedati ter z namenom vzpostavitve učinkovitejše in zaupanja vredne KPK takoj sprožijo postopek za razrešitev predsednika KPK ali pa nevzdržno stanje nemudoma uredijo z zakonom," je poudarila Sedlarjeva.

Zakon mora po njenih besedah predvideti jasnejše pogoje za razrešitev vodstva KPK, "ko ta funkcije ne opravlja v skladu z ustavo in zakonom".

Predsednik KPK Boris Štefanec je bil na čelo KPK imenovan marca 2014. Foto: Matej Leskovšek

Izkazalo se je, da sta bili ovadba, ki je bila že prej zavržena na tožilstvu, in tožba za povračilo potnih stroškov, ki naj bi jih nekdanja namestnica odtujila, neutemeljeni, je pojasnil glavni tajnik Sindikata novinarjev Slovenije Iztok Jurančič. "Ob tem pa so se pokazale nepravilnosti in domačnost poslovanja na KPK," je dodal. KPK se medtem na odločitev sodišča še ni odzval.

Okrožno državno tožilstvo je sicer že maja zavrglo kazensko ovadbo, ki jo je KPK vložila zoper Sedlarjevo. S tem se je končal le eden od postopkov, ki jih je zoper Sedlarjevo sprožila KPK oziroma njen predsednik Štefanec.

Sedlarjeva je zatrjevala, da je denar vrnila po vrnitvi v Ljubljano

KPK je ovadbo vložil zaradi suma ponarejanja pri vračilu akontacije gotovine 1.130 evrov, ki jo je Sedlarjeva od KPK dobila pred službeno potjo v Pariz oktobra leta 2014. Sedlarjeva je zatrjevala, da je denar po vrnitvi v Ljubljano vrnila.

KPK je sicer zaradi kraje dela gotovine, ki bi jo moral izplačati kot akontacijo zaposlenim za službene poti, na policiji sprva ovadil nekdanjo računovodkinjo, ker naj bi si ta ob navedenem prilastila še denar, ki ga je po vrnitvi z druge službene poti vrnil strokovni sodelavec KPK.

Zoper Sedlarjevo je Štefanec v isti zadevi vložil še tožbo ter uvedel postopek pred KPK. Od Sedlarjeve je prek sodišča zahteval vračilo denarja s službenega potovanja, čeprav je tudi pred mandatno-volilno komisijo državnega zbora potrdil, da ga je Sedlarjeva vrnila.