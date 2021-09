Nekdanji ljutomerski župnik ne priznava krivde za spolni napad

Nekdanji župnik v Ljutomeru Andrej Zrim na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal krivde za kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Zaradi vpletenosti mladoletnih oseb in občutljivosti primera je narok potekal za zaprtimi vrati, javen bo le izrek sodbe.

Predsednik soboškega okrožnega sodišča Branko Palatin je za STA pojasnil, da je Zrim obtožen treh kaznivih dejanj po prvem odstavku 174. člena kazenskega zakonika in poskusa kaznivega dejanja po prvem odstavku 173. člena kazenskega zakonika v zvezi s 34. členom kazenskega zakonika.

Obtožnica ga bremeni nadlegovanja mladoletnic pri verouku

Členi obravnavajo spolno občevanje ali kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let. Po pisanju nekaterih medijev naj bi Zrima obtožnica bremenila, da naj bi mladoletnice pri verouku nadlegoval tako, da jih je udarjal po zadnjici, ščipal in žgečkal.

"V zadevi so po obtožnici tožilstva štirje oškodovanci, zaenkrat nobeden od oškodovancev nima pooblaščenca. Obtoženi krivde po obtožnici tožilstva mu kaznivih dejanj ni priznal, tožilstvo sankcije za primer priznanja ni predlagalo, saj je obtoženi navedel, da mu predloga tožilstva glede predlagane kazenske sankcije v primeru eventualnega priznanja krivde ni treba predstaviti," pa je še sporočil Palatin.

Cerkveno sodišče ga je že kaznovalo

Nekdanjega ljutomerskega župnika in tudi dekana ljutomerske dekanije je zaradi spolnega nasilja že kaznovalo cerkveno sodišče, soboški škof Peter Štumpf ga je zato zaradi dejanj na ravni nespodobnega vedenja in neprimernih dotikov aprila 2018 odstranil s položaja.

Decembra 2019 so na spletni strani Župnije Ljutomer objavili, da je bil Zrim na metropolitanskem cerkvenem sodišču in v skladu z navodili kongregacije za nauk vere spoznan za krivega. Cerkveno sodišče mu je tudi naložilo nekatere ukrepe, med drugim opravičilo žrtvam in župnijskemu občestvu, prepoved vračanja v župnije službovanja brez škofovega izrecnega dovoljenja in prepoved javnega maševanja, dokler ne bo uspešno končana ustrezna terapija.

Dokler ni končne sodbe, ne more opravljati nobene službe

Štumpf je za soboški Vestnik pojasnil, da dokler primer ni sodno končan, Zrim ne more pastoralno opravljati nobene službe, ne javno in ne zasebno. Lahko samo mašuje sam zase v zasebni kapeli brez ljudstva, po končanem civilnopravnem postopku pa stopijo v veljavo cerkvenopravna določila glede Zrimovega duhovniškega delovanja, je še zapisal Štumpf.