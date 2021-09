Janša v četrtek v Londonu z Johsonom o političnem sodelovanju z Veliko Britanijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Janez Janša bo v četrtek prisoten na delovnem obisku v Londonu, kjer se bo sestal z britanskim kolegom Borisom Johnsonom. Govorila bosta o poglobitvi političnega sodelovanja med državama, odnosih med EU in Združenim kraljestvom, pandemiji covid-19 in tudi aktualnih zunanjepolitičnih temah, napovedujejo v premierjevem kabinetu.

Med temami obiska bo še sodelovanje med državama v luči predsedovanja Slovenije Svetu EU in britanskega predsedovanja podnebni konferenci COP26. Med aktualnimi zunanjepolitičnimi temami so v Janševem kabinetu izpostavili Zahodni Balkan in Afganistan.

Govorila bosta o odnosih med EU in Veliko Britanijo

Janša in Johnson bosta o odnosih med EU in Veliko Britanijo razpravljala, potem ko je London konec januarja 2020 izstopil iz povezave, v začetku letošnjega leta pa je zapustil še evropski enotni trg in carinsko unijo.

V premierjevem kabinetu so ob tem navedli, da obseg naložb v obe smeri narašča. Leta 2020 so neposredne naložbe iz Združenega kraljestva v Slovenijo dosegle 501 milijon evrov, kar to državo uvršča na 9. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami pri investiranju tujcev v Sloveniji. Po obsegu trgovine pa je Združeno kraljestvo 20. zunanjetrgovinska partnerica Slovenije.

Odnosi med državama dobri

Dvostranski odnosi med državama so sicer zelo dobri in prijateljski, ocenjujejo v Janševem kabinetu. Tokratni obisk predstavlja intenziviranje političnega dialoga na najvišji ravni, so dodali.

Janša se bo v Londonu sestal tudi z novo britansko zunanjo ministrico Elizabeth Truss in obiskal Nacionalni center za kibernetsko varnost.