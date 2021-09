Šircelj: Dolg in primanjkljaj države se bosta zmanjševala #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je danes obravnavala in sprejela proračunske dokumente, ki določajo največje odhodke v državnem in javnem sektorju, predlog sprememb proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023. Poleg tega so na vladi sprejeli tudi zaklon o izvrševanju proračuna, ki zagotavlja delovanje samega izvajanja proračuna za leti 2022 in 2023. Do petka morajo vse dokumente oddati v parlamentarno proceduro.

"Ob tem bi poudaril, da je vlada te dokumente sprejela na podlagi zadnjih napovedi Umarja (Urad za makroekonomske analize in razvoj), ki določa 6,1-odstotno realno rast BDP. Prav tako Umar napoveduje zelo ugodne trende na področju zaposlenosti, na področju zasebne in državne potrošnje ter glede samih bruto investicij," je ob tem dejal Andrej Šircelj.

Proračunski primanjkljaj se bo po napovedih Širclja v prihodnjih letih bistveno zmanjševal. "Pomemben je trend, zato je bistveno, da se odhodki v odvisnosti od BDP znižujejo in da dejansko gremo proti maastrichtskim kriterijem, ki velevajo maksimalni primanjkljaj v višini treh odstotkov BDP," je dejal.

Dolg se bo zniževal in bo cenejši

V letu 2021 predvidevajo, da se bo dolg sektorja država znižal na 78,5 odstotka BDP, kar glede na 79,8-odstotni dolg v letu 2021 znaša 1,3 odstotne točke. Zniževal naj bi se tudi v letu 2022 in v letu 2023.

"Dolg je bistveno nižji od povprečnega dolga v državah evroskupine, ki presega 100 odstotkov BDP. Bistveno je, da se bodo stroški, vključno z obrestmi, do leta 2023 zmanjšali na 1,3 odstotka BDP in imajo tendenco nadaljnjega zmanjševanja tudi v letu 2024 in naprej," je poudaril Šircelj.

Spremembe odloka PCT glede nošnje mask

Vlada je na današnji seji sprejela tudi spremembe odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT:

- nošnja maske ne bo več nujna za goste v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer strežejo hrano in pijačo, a le ob pogoju izpolnjevanja PCT protokola,



- hkrati maske ne bo več treba nositi osebam, ki izpolnjujejo pogoj PC, v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj.

Preko sedem tisoč inšpekcijskih nadzorov

Od 6. do vključno 26. 9. 2021 so inšpektorji skupno opravili 7.857 nadzorov, ob tem je bil delež neskladnih objektov oziroma lokacij desetodstoten, je po seji vlade povedala zdravstvena inšpektorica Deana Potza.

Glede izpolnjevanja pogoja PCT je Zdravstveni inšpektorat izvedel 326 nadzorov na področju notranjih javnih prostorov, zdravstvene dejavnosti, nastanitvenih objektov in gostinskih obratov znotraj teh objektov, higienske nege in drugih storitvenih dejavnosti. Izrekli so skupno deset opozoril ter dve prekrškovni sankciji v skupni vrednosti 800 evrov.

Nekateri inšpektorati, tudi zdravstveni, so nadzore opravljali tudi v spremstvu televizijskih kamer; predvsem na področju gostinstva in higienske nege. Izrečenih je bilo 63 prekrškovnih sankcij, 383 opozoril po Zakonu o prekrških in 227 upravnih ukrepov.

Glede izpolnjevanja pogoja PCT je bilo nadzorovanih 3.521 objektov in izdanih 244 ukrepov. Zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT je bilo izdanih 244 ukrepov; od tega 12 sankcij po Zakonu o prekrških, 105 opozoril po Zakonu o prekrških ter 127 ostalih upravnih ukrepov.

Primeri dobre prakse

"Iz poročil posameznih inšpektoratov lahko izpostavimo nekaj primerov dobre prakse. Inšpektorat za kulturo in medije navaja, da je organizator koncerta v Mestnem parku Trbovlje ogradil prostor prireditve in obiskovalcem prireditve nadel posebne zapestnice," je še dejala inšpektorica.

Kot dober primer je izpostavila tudi Slovensko narodno gledališče Maribor, kjer je organizator k spoštovanju pogojev PCT pozival tudi po zvočniku.

Inšpektorat za šolstvo in šport izpostavlja, da fitness studii spoštujejo odlok ter dejansko preverjajo izpolnjevanje PCT pogoje za vse, ki pridejo na vadbo. Tudi proračunska inšpekcija navaja, da imajo vsi njihovi zavezanci zgledno poskrbljeno za vsa potrebna zaščitna sredstva, kar pomeni, da so razkužila nameščena na vhodih in znotraj stavb; prav tako so nameščene pregrade med sodelavci, ki sedijo v isti pisarni.

"Aktivnosti vseh inšpektoratov v povezavi s spoštovanjem PCT se nadaljujejo. Cilj nadzora ni sankcioniranje kršiteljev, temveč spodbujanje spoštovanja vladnih ukrepov ter vidnost inšpektorjev na terenu; čemur inšpektorati tudi sledijo," je še poudarila Deana Potza.

Globe, ki jih za kršitve predpisuje Zakon o nalezljivih boleznih:

- za pravno osebo znašajo od 4.000 do 100.000 evrov; polovico manj za samostojne podjetnike posameznike – torej od 2.000 do 50.000 evrov.

- v obeh primerih pa znaša globa za odgovorno osebo od najmanj 400 do maksimalno 4.000 evrov.