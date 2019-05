Nekaj desetink sekunde jo loči od Tokia 2020

Mladostniki, ki poleg šolskih uspehov nizajo tudi zavidljive športne dosežke, v svoje sanje vlagajo ogromno predanosti in časa. Brez podpore staršev in Olimpijskega komiteja Slovenije bi bilo še težje poseči po zvezdah.

Starši so ob vrhunskih rezultatih in visokih ciljih svojih otrok obremenjeni z dodatnimi stroški, ki jih predstavljajo treningi, priprave, pripomočki, oprema in tekmovanja. O tem, kaj za družino pomeni otrokovo ukvarjanje s športom na profesionalni ravni, smo se pogovarjali s plavalko članske reprezentance Nežo Klančar in njeno mamo Alenko Škrjanc.

Ena sama ljubezen: 13 let intenzivnega plavanja

Neža Škrjanc s trenerjem Tomažem Torkarjem na lanski podelitvi priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije za posebne dosežke. Foto: Facebook stran/Gimnazija Moste

Neža Klančar je 19-letnica, ki se je že pri dveh letih začela ukvarjati s športno vadbo in se v prvem razredu odločila za plavanje. Pri tem je ostala in vse kaže, da bomo o njenih uspehih še veliko slišali. Nikoli v 13 letih plavanja ni pomislila, da se ne bi udeležila treninga. Danes trenira pod okriljem Plavalnega kluba Olimpija večino dni v tednu dvakrat na dan po dve uri in pol. Brez tega si življenja ne predstavlja. "Plavanje je moja rutina, čisto sem se zaljubila v to. Ne vem, ali bi lahko to kar pustila in nehala, nemogoče," nam je med zunanjim treningom na Koleziji navdušeno razložila športnica.

Seveda se nam je porodilo vprašanje, kako Neža ob tem zmore opravljati šolske obveznosti – letos končuje Gimnazijo Moste in ker je zelo odgovorna, pri tem nikoli ni imela nobenih težav. "Vse se sama dogovorim in se potem dogovorjenega tudi držim. Nikoli ne iščem izgovorov," je povedala Neža, potem ko je odplavala svoj večerni trening na dan, ko se je s sošolci udeležila maturantske parade. "Maturantska parada mi res veliko pomeni, saj jo doživiš samo enkrat v življenju." Čas s prijateljicami, ki si ga le redko lahko utrga, redno spanje in dobri filmi jo sproščajo, da se s še večjim zagonom požene v bazen.

Pred njo so še zadnji maturitetni izpiti, potem pa bo čas za … plavanje. Vpis na fakulteto bo namreč prestavila za eno leto. Ker jo vabijo tudi na univerze v tujini, je pred njo še ena težka odločitev.

Minimalne izboljšave zahtevajo ogromno truda

Podelitev plaket za naj plavalko in naj plavalca ter trenerja leta v sezoni 2017/18. Foto: STA

Letošnje leto bo posvetila pripravam na svetovno prvenstvo v dolgih bazenih v Južni Koreji in pripravam na olimpijske igre v Tokiu 2020. V ta namen mora doseči še olimpijsko normo, kar pomeni, da mora svoj rezultat izboljšati za dve ali tri desetinke sekunde.

Čeprav se sliši res minimalno, pa to pomeni izboljšanje osebnega rekorda, kar bo lahko dosegla, če bo izboljšala skok in obrat ter popravila vse druge tehnične napake. Veliko se bo posvečala hitrosti in vzdržljivosti. Pri tem ji bo še naprej v pomoč dolgoletni trener Tomaž Torkar, ki je z njo že od prvih zamahov v bazenu.

Neža Klančar je v prestižni plavalni disciplini 100 metrov prosto na lanskih mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu osvojila bronasto kolajno. Foto: STA

Nežini najvidnejši dosežki, na katere je tudi najbolj ponosna, so dve bronasti medalji z mladinskih olimpijskih iger lani v Buenos Airesu in prva članska medalja s sredozemskih iger v španski Tarragoni.

Vknjižila je tudi več absolutnih državnih rekordov – na 50 in 100 metrov prosto v 50-metrskem bazenu ter na 100 metrov prosto v kratkih bazenih (25-metrski bazen). V prestižni 100-metrski disciplini v 50-metrskem bazenu je za dobre tri desetinke popravila tudi absolutni državni rekord, ki ga je imela desetletje v lasti srebrna olimpijka Sara Isaković.

Štipendija pomeni veliko olajšanje

Olimpijski komite Slovenije, ki ji je lani podelil priznanje za posebne dosežke, jo dodatno podpira s športno štipendijo, s katero ji omogoča, da "lahko še bolj uresničujem svoje sanje, da grem na priprave z drugimi reprezentancami, kjer lahko opravim dober sparing trening". Osnovna višina štipendije znaša 122 evrov mesečno za dijaka in 184 evrov za študenta.

Finančna podpora, kot so športne štipendije OKS, je za uspešno športno pot ključnega pomena, saj treningi z vedno boljšimi rezultati postajajo zahtevnejši in s tem dražji. Veliko stroškov poleg rednih treningov prinašajo dodatni treningi v fitnesu, tedenske masaže, občasne fizioterapije, nakup športnih napitkov in drugih pripomočkov ter nenazadnje profesionalnih kopalk. Neža bi se rada čim večkrat udeležila priprav z drugimi reprezentancami, kar seveda stane.

Da finančna podpora pomeni veliko olajšanje za družinski proračun, se strinja tudi njena mama, ki jo povsem podpira. "Verjamem vanjo, v to, da bo uresničila vse svoje cilje. Dobesedno diham in živim za njen šport," nam je zaupala Alenka Škrjanc, ki skupaj s svojimi starši redno skrbi za to, da ima Neža na voljo prevoz na vse treninge, določena tekmovanja in seveda prehrano. "Seveda pa ji je v trenutkih, ko ne gre vse po načrtih, vedno na voljo tudi moja rama."

Družinski tempo je povsem prilagojen Nežinim treningom, saj med plavalno sezono ni dopusta. Šele ob koncu sezone si lahko vzame nekaj dni za počitnice in takrat se z mamo odpravita na dopust.