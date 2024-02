Negotovosti je konec: bodoči zdravniki si lahko oddahnejo

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič bo danes podpisal pogodbo za gradnjo medicinskega kampusa Vrazov trg v Ljubljani. Gre za enega od finančno najobsežnejših projektov, ki jih bodo do leta 2026 izpeljali s pomočjo evropskih sredstev v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Izvajalec je primorsko podjetje Makro 5 gradnje, ki je med drugim v Ljubljani prenovilo bližnjo tovarno Rog in končuje gradnjo plavalnega kompleksa Ilirija.

Maja lani je v javnosti precej odmevala novica, da je vlada iz načrta za okrevanje in odpornost zaradi bojazni, da bi se lahko ob pritožbah in revizijah naložba zavlekla, umaknila projekt gradnje medicinskega kampusa Vrazov trg v Ljubljani. Ker gre za izjemno pomembno investicijo, od katere je odvisno tudi povečanje vpisa na medicinsko fakulteto, so na ministrstvu za visoko šolstvo mirili, da bo tako ali drugače država zagotovila sredstva za gradnjo.

Čeprav so se pomisleki, da bi se lahko naložba zavlekla, izkazali za upravičene, saj so na ljubljanski univerzi najprej prejeli previsoke ponudbe, kasneje pa še revizijo enega od ponudnikov, so naposled konec lanskega leta po pogajanjih le izbrali izvajalca. Gre za podjetje Makro 5 gradnje, ki je med drugim v Ljubljani prenovilo bližnjo tovarno Rog in končuje gradnjo plavalnega kompleksa Ilirija, s katerim bodo danes podpisali gradbeno pogodbo in simbolično položili temeljni kamen.

Izpogajana vrednost skoraj 60 milijonov evrov

Iz vabila na današnji podpis pogodbe je razbrati, da je država projekt vendarle obdržala v načrtu za okrevanje in odpornost. Po pogodbi iz novembra 2022 bo EU naložbo podprla z 52,7 milijona evrov, ministrstvo naj bi dodalo 11,2 milijona evrov, medicinska fakulteta pa še slabih 21 milijonov. Te vrednosti se bodo sicer zdaj nekoliko spremenile, saj je po petih krogih pogajanj družba Makro 5 gradnje oddala zmagovalno ponudbo v višini 59,8 milijona evrov z DDV. Do zadnjega se je za posel potegoval tudi konzorcij Kolektorja kolinga, CGP in Pomgrada.

Podoba novega kampusa na Vrazovem trgu je znana že dolgo, saj je biro Multiplan arhitekti, katerega lastnika sta Katja Žlajpah in Aleš Žnidaršič, na javnem natečaju za izbiro najboljše arhitekturne rešitve zmagal že v začetku leta 2022.

Ker porušenega severnega krila starega dela fakultete ne bi nadomestili, bi prazen prostor dvorišča skozi vrzel odprli proti šempetrski cerkvi. Foto: Multiplan arhitekti

Načrtovani objekt bo imel dve podzemni etaži, pri čemer bo v najnižji etaži 54 parkirnih prostorov, na površju pa bo stavba imela štiri etaže in dva atrija. V kampusu bodo uredili predavalnice in prostore za učno-raziskovalne programe. Tam naj bi prostore dobili inštituti za biokemijo in molekularno genetiko, fiziologijo, patološko fiziologijo, biologijo celice, biofiziko, farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, biostatistiko in medicinsko informatiko, center za učenje kliničnih veščin in medicinski raziskovalni center.

Območje medicinske fakultete na Vrazovem trgu se sicer postopoma spreminja že od leta 2010 naprej, ko so na fakulteti odstranili dotrajano južno krilo kompleksa in zgradili nov del, v katerega sta se preselila inštituta za biokemijo in za molekularno genetiko. Območje že porušenega vzhodnega in severnega krila kompleksa bodo poglobili in na njem zgradili novo stavbo, ki bo omogočala izvajanje izobraževalnega programa in znanstvenoraziskovalnega dela, vključno s prostori za simulacijsko medicino.

Takšen bo pogled na kompleks z Roške ceste. Foto: Multiplan arhitekti

Ker porušenega severnega krila ne bi nadomestili, bi prazen prostor dvorišča skozi vrzel odprli proti šempetrski cerkvi. Notranje dvorišče bi tako postalo novi vstopni trg v osrednjo stavbo, do katere bi se spustili po širokem stopnišču, nekakšnem zunanjem avditoriju. "Vhod smo umestili v prvo klet oziroma nizko pritličje, kjer smo pridobili prostore z naravno osvetlitvijo. Veliko smo se ukvarjali tudi s tem, kako bo nova stavba delovala v odnosu z okoliško arhitekturo, zato se nam zdijo pomembni ti odprti pogledi na šempetrsko cerkev, Ravnikarjevo stolpnico in Hrvatski trg," je na predstavitvi natečajne rešitve povedal arhitekt Aleš Žnidaršič.

Gradnja kampusa Vrazov trg pri Roški cesti bo stala skoraj 60 milijonov evrov. Foto: Multiplan arhitekti

Vpis študentov so že povečali

Na medicinski fakulteti so pred dvema letoma vpis na študij medicine s 165 na 205 mest povečali tudi zaradi zagotovil, da bo v nekaj letih dokončan kampus na Vrazovem trgu. "Če bomo v celoti uresničili projekt treh kampusov, potem bomo lahko vpis še dodatno povečali. Takrat bo razvoj fakultete takšen, kot si ga želimo: z zadostnim številom študentov, s tujimi študenti, raziskovalnimi inštituti, ki lahko konkurirajo raziskovalnim institucijam po svetu," je takrat povedal dekan Igor Švab.

Poleg kampusa na Vrazovem trgu medicinska fakulteta načrtuje investicije tudi na območju prostorov na Zaloški cesti in v Korytkovi ulici. Kampus Zaloška cesta bo po načrtih namenjen pedagoški in znanstvenoraziskovalni dejavnosti na področju javnega zdravja in predvsem družinske medicine ter razširjenemu inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, ki sploh med epidemijo deluje v povsem premajhnih prostorih. "Na območju kampusa na Zaloški je stavba, ki je del kulturne dediščine, zato so možnosti za preurejanje in rekonstrukcijo stavbe omejene, pri tem bo urejanje območja vključevalo temeljitejšo rekonstrukcijo obstoječega zaščitenega objekta, za preostale objekte pa sta predvidena rušenje in novogradnja," je mogoče prebrati o tem projektu.

Še najzahtevnejši bo verjetno projekt kampusa na Korytkovi, predvsem zato, ker bo morala ljubljanska občina za to območje še sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, kar običajno traja vsaj dve leti, predvideni pa so tudi precej obsežni posegi v prometno in drugo infrastrukturo. Načrt fakultete je, da bi na tej lokaciji uredili sodobno izobraževalno središče, center za učenje medicinskih in dentalnomedicinskih kliničnih veščin (simulacijski center), izobraževalni center za klinične predmete ter prenovili prostore inštitutov za anatomijo, patologijo, sodno medicino, histologijo in embriologijo.