Ne počnite tega med vožnjo! To je ostalo od njenih kolen.

Marsikomu se to zdi dobra ideja za izboljšanje cirkulacije in počitek bolečih nog, a je tudi izjemno nevarna razvada. Foto: Gašper Pirman

Dolge poletne vožnje so lahko še kako naporne in neredki sopotnik na sovoznikovem sedežu med vožnjo noge položi na armaturno ploščo. Čeprav je ta položaj med vožnjo res udoben, pa so lahko posledice ob prometni nesreči zelo hude. Na to so opozorili tudi na Agenciji RS za varnost prometa. Objavili so rentgensko sliko osebe, ki je v trenutku trčenja imela noge na armaturni plošči.

Agencija za varnost prometa je včeraj objavila rentgensko sliko osebe, ki je v trenutku trčenja imela noge na... Posted by Ustvarimo Reševalni PAS na avtocestah on Monday, July 11, 2022

"Gre za precej klasičen izid poškodb, ki nastanejo na ta način, in če človeku kolk pogleda skozi zadnjico, res ne more biti prijetno," so zapisali v objavi. Priložili so rentgensko fotografijo, iz katere je razvidno, da leva stegnenica, ki je sicer najdaljša kost v telesu in lahko prenese tudi 1.200 kilogramov, prelomljena.

Njena kolena so se spremenila v dva izstrelka, polomile so se ji vse kosti v glavi

Grozljiva je tudi zgodba Irke Graiine Kelly, ki je decembra 2006 na potovanju storila prav to. Storjeno danes zelo obžaluje. Njen fant je izgubil nadzor nad svojim džipom in avto je trčil v zid. Zračne blazine so bile aktivirane s hitrostjo približno 310 kilometrov na uro.

"Tega še nikoli nisem naredila, toda tisto jutro sem imela čiste škornje in zdelo se mi je, da je v redu, da noge položim na armaturo," je v svoji izpovedi povedala Grainne Kelly.

Njen fant je v nesreči dobil le lažje poškodbe, Irka pa je imela grozljive posledice. Zračne blazine so kolena takrat 22-letnice spremenile v dva izstrelka, ki sta zadela njeno glavo. Kolena so ji polomila vse kosti v glavi, utrpela je poškodbe možganov, po operaciji pa se je razvila okužba, zaradi katere so ji odstranili čelno kost.