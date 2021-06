''Ne morem si predstavljati, v kakšnih mukah so poginile te živali''

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na družbenem omrežju je zakrožil zapis Žige Kršinarja z ekološke kmetije, ki ljudi poziva, naj živalim na paši ne mečejo hrane, saj je ta lahko za njih usodna. Pred kratkim je zaradi neodgovornega in škodljivega ravnanja mimoidočih ostal brez treh koz.

''Kadarkoli naletim na ljudi, ki našim živalim na paši mečejo najrazličnejšo hrano, ki zanje absolutno ni primerna, se razjezim ... Pa naj vas vprašam, kako bi se vi počutili, če bi jaz na sprehodu po vašem mestu dajal vašim kužkom in muckom čokolado, bonbone, suh kruh (ja, tudi suh kruh ni primeren) ... Najbrž vam ne bi bilo všeč,'' je v svojem zapisu na družbenem omrežju poudaril Žiga Kršinar, ki skrbi za ekološko kmetijo.

Ljudi sprašuje, zakaj sploh hranijo živali na paši in čemu kdo misli, da zanje slabo skrbijo.

''Pa naj vas vprašam, zakaj to potem počnete, ko na pašniku zagledate koze, se vam zdi, da jim kaj manjka, da so lačne, da ne skrbimo za njih ... Res ne razumem te neskončne človeške neumnosti,'' je še zapisal.

Sladkarije so bile za tri koze usodne

Zaradi zaužitja velike količine sladkarij je na lepo soboto ostal brez treh koz, še opisuje. ''Za tiste z manj občutljivim želodcem v komentar prilagam sliko zastrupitve in si sploh ne morem predstavljati, v kakšnih mukah so poginile te živali,'' je opozoril na nepremišljeno in neodgovorno dejanje.

Kršinar je ostal brez treh koz. Poginile so v hudih mukah, je prepričan. (foto: osebni arhiv, FB)

''Verjamem, da se vas velika večina vede primerno, ko obiskujete naše lepe konce, je pa tudi določen delež ljudi, za katere bi bilo bolje, da bi na lepo soboto ostali doma. Spoštujte, prosim delo nas, ki še vztrajamo v teh hribih,'' je še pozval Kršinar.