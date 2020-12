Ptičja gripa tudi v Ljubljani. Okužen je bil poginuli labod.

Poginuli labod na Koseškem bajerju v Ljubljani je bil pozitiven na visoko patogeno aviarno influenco (ptičjo gripo) podtipa H5N8, so sporočili iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ta virus, ki so ga našli pri labodih v Sloveniji, ni nevaren ljudem.

Tretji primer okužbe v Sloveniji

Včeraj je Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco (HPAI) podtipa H5N8 pri poginulem labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v občini Ljubljana. Gre za tretji primer aviarne influence letos pri prostoživečih pticah v Sloveniji. Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) je po proučitvi položaja sprejelo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.

Lovcem priporočajo opustitev lova na race mlakarice

"Lov na race mlakarice predstavlja velik dejavnik tveganja za širjenje bolezni med prostoživečimi pticami in prenos na perutnino, zato lovcem priporočamo opustitev lova oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Veliko tveganje za prenos aviarne influence na domačo perutnino predstavlja tudi odvzemanje ptic iz narave," so ob tem dejali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Obiskovalce prosijo, naj ptic ne hranijo

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pa ob tem na družbenem omrežju obiskovalce prosijo, naj ptic na Koseškem bajerju (pa tudi drugje) ne hranijo, saj se z združevanjem ptic povečuje možnost za širjenje bolezni med njimi.

Virus je zelo nevaren za domačo perutnino in preostale ptice

Virusi HPAI H5N8 je zelo nevaren za domačo perutnino in preostale ptice, izloča se z izločki ptic (iztrebki, slina) ter perjem, zato ga lahko obiskovalci na svojih čevljih prenesejo k domači perutnini in drugim pticam v ujetništvu. Prav tako pa lahko ta virus k domači perutnini zanesejo tudi hišni ljubljenci, kot so psi in mačke, na tačkah in kožuhih. Psi morajo biti na kratkih povodcih.

Dodali so, da je priporočljivo, da se ljudje ne zadržujejo na območjih, ki so potencialno kontaminirana z iztrebki prostoživečih ptic, in da si v nasprotnem primeru razkužijo roke, obleko in čevlje, da ne bi virusa prinesli na gospodarstva s perutnino ali drugimi pticami.