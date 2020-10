Ne bo še konec, prihodnjo jesen prihaja še en val okužb

Kot je za STA povedala Maja Rupnik, je jesensko-zimski čas ugodnejši tudi za širjenje novega koronavirusa. "Deloma zato, ker hladno vreme zmanjša naše obrambne mehanizme na sluznicah, manj imamo tudi vitamina D, obenem pa omogoča boljšo obstojnost virusa v okolju. Širjenje virusa je lažje tudi zato, ker se pozimi več zadržujemo v zaprtih prostorih. Pričakujem, da se bo položaj pri nas čez prihajajočo zimo zaostroval, poleti prihodnje leto pa bo spet umiritev, kakršna je bila letos poleti."

Prihodnjo jesen nas čaka še en val

Dodala je, da se bo epidemija gotovo končala, a žal ne v dveh mesecih. "Zgodovina nas uči, da bo prihodnjo jesen verjetno še en val, potem pa bo novi koronavirus počasi začel izginjati z naslovnic in nas bo začel normalno spremljati. Za viruse, ki povzročajo okužbe dihal, je naravna pot, da se počasi navadimo drug na drugega in začnemo sobivati," je še povedala v intervjuju za STA.

Težava je, ker virusa naše telo še ne pozna

Razsežnosti epidemije pojasnjuje s tem, da je težava novega koronavirusa ravno v tem, da nam še ni znan. "Na primer virus gripe je z nami že desetletja in smo nanj navajeni, zato nima takšnih razsežnosti. Naš imunski sistem ima spomin in gripe se spomni, zato bi, če bi sto ljudi prišlo v stik z gripo, zbolela manj kot polovica. Če bi teh istih sto ljudi prišlo v stik z novim koronavirusom, pa bi jih zbolelo več kot tri četrtine. In to je ta razlika. Tudi če je pri gripi in covid-19 enak delež težjih potekov bolezni, je razlika v številu težjih bolnikov enormna," pojasnjuje.

Imamo srečo, da je virus sorazmerno blag

Rupnikova v intervjuju za STA pravi, da je mogoče, da se bomo v prihodnosti srečali z novim virusom ali virusom gripe. Lahko se zgodi, da bo ta še bolj nevaren. Dodaja, da imamo zdaj še srečo, da je prišel covid-19, ki se sicer izjemno hitro širi, a je še vedno sorazmerno blag. Lahko bi se na primer pojavila oblika koronavirusa, ki bi se tako dobro širila kot novi koronavirus, a bi bila dosti bolj smrtna.

"Človeštvo se že vso zgodovino sooča z na novo porajajočimi boleznimi in s tega stališča trenutna epidemija ni nič izjemnega, v zadnjem času se takšni pojavi zaradi globalizacije le bolje širijo. Srečo imamo tudi zaradi dejstva, da je zaščita pred novim koronavirusom razmeroma enostavna - umivanje rok, razdalja, prezračevanje in zaščitne maske."