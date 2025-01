Z Nasmeškotki zbrali 21 tisoč evrov za dijake v stiski

V novembru in decembru so s prodajo različnih dobrodelnih Nasmeškotkov, lutkovnimi predstavami in licitacijo ilustracij Vide Igličar iz Pravljice o čarobnem piškotku pri Hoferju s pomočjo kupcev zbrali 21 tisoč evrov. Tudi letos jih bodo namenili dijakom v stiski.

"Iskrena hvala vsem, ki so z nakupom Nasmeškotka pomagali mladostnikom, ki so vse prevečkrat spregledani in ki doma nimajo varnega ter spodbudnega okolja za razvoj. V dijaških domovih imajo tako možnost, da pridobijo nov pogled na življenje, nove vzorce, nove pozitivne zglede," je poudarila koordinatorka programov Botrstva Tina Lamovšek. Tudi letos bo Hofer denar namenil Dijaškemu skladu programa Botrstvo za dijake v stiski.

Botrstvo in HOFER sta še podaljšala več kot desetletno sodelovanje. Foto: Hofer

Nasmeškotki so bili od 18. novembra 2024 do razprodaje zalog na voljo v vseh 93 trgovinah HOFER po Sloveniji. Z dobrodelno akcijo Nasmeškotov pa je Hofer skupaj s kupci za Botrstvo namenil že več kot 141 tisoč evrov in s tem pokril 682 mesečnih oskrbnin v dijaških domovih.

Od leta 2014 je HOFER Botrstvu doniral že več kot milijon evrov, sodelovanje pa bodo nadaljevali tudi v letu 2025, pravijo pri priljubljenem slovenskem trgovcu.

Kdo je Nasmeškotek?

Nasmeškotek je dobrodelni piškotek, ki ima čarobno moč, da pričara nasmeh na obraz tistemu, ki ga podari, tistemu, ki ga prejme, hkrati pa še mladostnikom iz socialno šibkejših družin pod okriljem Dijaškega sklada programa Botrstvo v Sloveniji. Del sredstev od prodaje Nasmeškotkov HOFER namreč namenja Botrstvu.

Foto: Hofer Nasmeškotek je zaživel v treh pravljičnih izvedbah. Kot prazničen televizijski oglas in avtorska slikanica Pravljica o čarobnem piškotku ter potujoča lutkovna predstava. Foto: Hofer