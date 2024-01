Napoved pravnih postopkov zoper državnega sekretarja

Trbič je v dopisu, ki ga je ministrstvo poslalo na 41 stavkajočih upravnih enot, načelnike enot prosil, da mu posredujejo statistične podatke o skupnem številu stavkajočih na posamezen dan, podatek o številu odpovedanih in zavrnjenih naročenih strank, število odpovedanih aktivnosti, število izvedenih postopkov in število pritožb strank v dnevih stavke. Državni sekretar je načelnike prosil tudi za opisna poročila o posledicah stavke.

Predsednik SDOS Frančišek Verk je v sporočilu naslovljenem na ministrstvo, ministra za javno upravo Franca Propsa, predsednika vlade Roberta Goloba, vodjo vladne pogajalske skupine in finančnega ministra Klemna Boštjančiča zapisal, da dopis državnega sekretarja Trbiča "pritrjuje odločitvi večine zaposlenih na upravnih enotah, ki so stavkali, saj se odgovorni na ministrstvu za javno upravo očitno ne zavedajo svoje odgovornosti za stavko in posledic desetletnega kadrovskega in materialnega zanemarjanja upravnih enot, ki predstavljajo upravni temelj slovenske države".

V SDOS bodo zaradi tega sprožili "temu ravnanju primerne pravne postopke ter ministru za javno upravo Francu Propsu in predsedniku vlade Robertu Golobu predlagali, da zahteva ustreznejše delovanje službe za upravne enote oziroma njeno reorganizacijo, ki bi bila še najbolj učinkovita, če bi službo za upravne enote spremenili v sektor za upravne enote, ki bi deloval v okviru direktorata za javni sektor".

Zaposleni na Upravni enoti Ljubljana so se odločili, da bodo stavko nadaljevali do izpolnitev stavkovnih zahtev. V SDOS so jim sicer svetovali naj tega ne počnejo, saj je bila stavka napovedana le za tri dni, kar pomeni, da lahko v roku petih dni stavko ponovno napovejo in stavkajo, "če bo ostalo pri načinu, ki ga ubirajo na ministrstvu za javno upravo, ko državni sekretar zbira podatke o številu stavkajočih in posledicah stavke". Foto: Matic Prevc/STA

V sindikatu jih skrbi tudi, da se bodo razmere na upravnih enotah še dodatno poslabšale, saj zbiranje podatkov o stavki po njihovem mnenju pomeni, da ministrstvo zanimajo predvsem posledice stavke, ne pa tudi "grozeči kolaps upravnih enot, ki jim pristojni in odgovorni na MJU najverjetneje tudi ne znajo pomagati".

Po podatkih sindikata so se za stavko v vsaj enem od treh napovedanih stavkovnih dni odločili javni uslužbenci 41 od skupno 58 upravnih enot. Na 26 upravnih enotah, vključno z ljubljansko in mariborsko, so stavkali od ponedeljka do srede. Na 15 upravnih enotah pa so se odločili za enodnevno stavko na enega od teh treh dni. Po navedbah sindikata stavka poteka na upravnih enotah z okoli 2000 zaposlenimi oz. 85 odstotki vseh zaposlenih v upravnih enotah.

Uslužbenci upravnih enot zahtevajo primernejše plačilo za svoje delo. Opozarjajo pa tudi na preobremenjenost zaposlenih na upravnih enotah na nekaterih oddelkih.

