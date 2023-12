Napetosti zaradi prihoda britanske ladje: Venezuela aktivirala vojsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napetosti med Venezuelo in Gvajano ter v širši regiji naraščajo, potem ko je Venezuela v začetku meseca izvedla referendum o priključitvi pokrajine, ki zajema kar dve tretjini ozemlja Gvajane in za katero Caracas trdi, da mu je bila nezakonito odvzeta pred več kot sto leti.

Venezuela v odgovor na prihod plovila britanske mornarice v njeno soseščino izvaja vojaške vaje s 5.600 pripadniki oboroženih sil, bojnimi ladjami in letali. Združeno kraljestvo je pred obalo Gvajane, ki je v ozemeljskem sporu z Venezuelo, v znak podpore napotilo vojaško ladjo z Barbadosa.

Britansko obrambno ministrstvo je za BBC v nedeljo pojasnilo, da je napotitev ladje del prizadevanj Londona za diplomatsko podporo Gvajani. Mornarji se bodo predvidoma zasidrali v bližini prestolnice Georgetown in z gvajansko mornarico izvedli vojaške vaje.

Pri tem jih je zdaj prehitel Caracas, ki je po navodilih predsednika Nicolasa Madura aktiviral lastno vojsko. V Venezueli sicer poudarjajo, da so te vaje obrambne narave. Maduro je ravnanje britanske vojske v današnjem radijskem in televizijskem nagovoru označil za provokacijo in grožnjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gil je Združeno kraljestvo obtožil vmešavanja v bilateralni spor

Da gre pri napotitvi britanske ladje za neposredno grožnjo miru, je na družbenem omrežju X danes zapisal tudi venezuelski zunanji minister Yvan Gil. Gil je Združeno kraljestvo obtožil vmešavanja v bilateralni spor ter izrazil prepričanje, da svoja dejanja usklajuje z ZDA.

Venezuela je Gvajano pozvala, naj odslovi ladjo HMS Trent, saj da v nasprotnem krši določila dogovora, ki sta ga pred dvema tednoma podpisala voditelja obeh držav, v katerem sta se zavezala, da državi v reševanju ozemeljskega spora glede pokrajine Essequibo ne bosta uporabili sile, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Venezuela je Gvajano pozvala, naj odslovi ladjo HMS Trent, saj da v nasprotnem krši določila dogovora. Foto: Guliverimage

Spor o pokrajini traja že od leta 1899

Spor o pokrajini traja že od leta 1899, ko je mednarodno arbitražno sodišče območje dodelilo Združenemu kraljestvu, ki je takrat kot kolonialna sila vladala Gvajani. Venezuela je sodbo vseskozi zavračala in pokrajino obravnavala kot del svojega ozemlja, saj je bila znotraj njenih meja v času španske kolonialne oblasti.

Spor se je nato znova zaostril septembra, ko je Gvajana organizirala dražbo, na kateri so se naftne družbe potegovale za dovoljenja za raziskovanje v morju ob Essequiboju, in oktobra, ko so v pokrajini odkrili nova nahajališča nafte.

