Tragična smrt mladega košarkarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Globoko obžalujemo smrt Garlyja Soja, člana naše reprezentance in izjemnega človeka z velikim potencialom v košarki," je danes sporočila venezuelska košarkarska zveza. Sojo je oblekel dres venezuelske reprezentance v olimpijskih kvalifikacijah 2021 in kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, pa tudi na svetovnem prvenstvu 2023, kjer je Venezuela v prvem delu med drugim s 85:100 izgubila proti Sloveniji, v povprečju pa je dosegal 12,4 točke in 4,2 skoka na tekmo. Igral je tudi na panameriških igrah 2023, kjer je reprezentanca osvojila srebrno medaljo.

Večino svoje kariere je preživel v domovini, igral je za Cocodrilos in Broncos v Caracasu ter Gladiadores de Anzoategui, kratek čas je igral tudi v Mehiki, Argentini in Urugvaju.

Kot še poročajo tuji mediji, naj bi Sojo umrl, potem ko je doživel epileptični napad, medtem ko je bil sam doma, kasneje pa mu na žalost ni bilo več pomoči.