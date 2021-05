Dobra novica: toliko okužb smo potrdili včeraj

Po podatkih vlade, ki jih je ta objavila na Twitterju, sedemdnevno povprečje znaša 372. V bolnišnicah se zdravi 15 pacientov manj, in sicer 348. Na intenzivni negi je zasedenih 111 postelj. Včeraj so zaradi koronavirusne bolezni umrle tri osebe.

Število potrjenih primerov je iz dneva v dan nižje. Po vladnem semaforju, ki določa načrt sproščanja ukrepov, mora biti za vstop v zeleno fazo potrjenih manj kot 300 okužb.

- 7-dnevno povprečje: 372 pic.twitter.com/wHQJ7PO5TL — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 21, 2021

Po podatkih NIJZ je v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva cepljenih 608.721 ljudi, vse odmerke pa je prejelo 313.812 ljudi. Delež cepljenih z vsemi odmerki v populaciji se je povzpel na 14,9 odstotka prebivalcev.

📢 Danes smo v Sloveniji presegli 600.000 cepljenih s 1. odmerkom cepiva proti covidu-19! 💪📣#CepimoSe pic.twitter.com/WauwftDR6G — NIJZ (@NIJZ_pr) May 21, 2021

Po podatkih Covid-19 Sledilnika, ki jih ta pridobi od NIJZ, so včeraj so ob 4.136 PCR-testih opravili še 33.317 hitrih antigenskih testov. V državi je trenutno aktivnih 5.984 primerov okužbe z novim koronavirusom.

Sproščanje ukrepov

Vlada je na dopisni seji spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom. Od sobote in do 30. maja število udeležencev na javnih shodih in prireditvah tako ni več številčno omejeno na 50 ljudi, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo, so sporočili po seji vlade.