Od sobote nič več številčne omejitve za zbiranja

Vlada je na današnji dopisni seji spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom. Od sobote in do 30. maja število udeležencev na javnih shodih in prireditvah tako ni več številčno omejeno na 50 ljudi, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo, so sporočili po seji vlade.

Prav tako ni več obveznosti pogojev, ki jih predpiše Nacionalni inštituut za javno zdravje, kot je veljalo prej izjemoma za zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih prireditvah in shodih.

Dovoli se torej zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih zbiranjih. Pri tem je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve.

Število oseb v zaprtih prostorih se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Število oseb na prostem se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask, so še navedli v sporočilu po današnji dopisni seji vlade.

Enkrat cepljeni prebolevniki odslej izjema tudi po odloku o kulturnih prireditvah in uresničevanju verske svobode

Vlada je podaljšala veljavnost odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom in odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode v Sloveniji. V oba odloka je med drugim kot izjemo od obveznega testiranja dodala enkratno cepljene prebolevnike, so sporočili po seji vlade.

Sprošča se sejemska dejavnost

Vlada je sprejela tudi nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki bo veljal od 24. do 30. maja, z njim pa se sprošča sejemska dejavnost pod pogojem testiranja zaposlenih.

Za izvajanje sejemske dejavnosti v notranjosti je za obiskovalce določen pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), poleg tega bo treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev, število oseb pa bo omejeno na 10 kvadratnih metrov na posameznega obiskovalca. Izjema so mladoletne osebe in osebe, ki potrebujejo spremstvo, in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost.