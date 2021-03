Najnovejši podatki o koronavirusu bodo na voljo šele zvečer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo najnovejši podatki glede novih okužb objavljeni kasneje kot običajno, saj potekajo vzdrževalna in posodobitvena dela na osrednji sistemski infrastrukturi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Objava podatkov bo tako predvidoma proti večeru.

Če smo bili v preteklosti vajeni svežih podatkov za pretekli dan glede novih okužb in stanja v bolnišnicah v dopoldanskih urah, bo danes drugače. Kot so zapisali pri NIJZ, danes potekajo nujna vzdrževalna in posodobitvena dela na infrastrukturi, zato bodo najnovejši podatki objavljeni proti večeru.

Zadnji objavljeni podatki so tako za petek, ko so potrdili 920 okužb z novim koronavirusom, prvič po lanskem oktobru pa je število hospitaliziranih padlo pod 500. Tako je bil izpolnjen prvi od dveh pogojev za prehod v rumeno fazo po vladnem semaforju za sproščanje ukrepov.

Drugi je sedemdnevno povprečje dnevnih okužb nižje od 600, vendar smo od te meje še zelo oddaljeni, v zadnjem tednu pa smo se še dodatno oddaljili. Povprečje trenutno znaša 776.

V ponedeljek se v dveh regijah odpirajo terase gostinskih lokalov #video

S prihodnjim tednom se sicer v posavski in jugovzhodni statistični regiji odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov. Sproščanje v dveh rumenih regijah bo tedensko testno obdobje, ki bo veljalo kot pokazatelj, ali se lahko tak model sproščanja varno izvaja tudi drugje po Sloveniji, kjer je epidemiološka slika ugodna, je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.