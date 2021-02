Orgije v Sloveniji tudi med epidemijo. Poglejte izpoved udeleženca. #video

V Franciji, kjer skoraj vsakodnevno potrdijo okoli 20 tisoč novih primerov koronavirusa, policijska ura pa se ponekod začne že ob 18. uri, so policisti na skupinski seksualni orgiji v skladišču na obrobju Pariza ujeli več kot 80 ljudi. Tri domnevne organizatorje so aretirali, udeleženci pa so prejeli visoke denarne kazni zaradi kršenja predpisov za zajezitev novega virusa. Ob tem se marsikdo sprašuje, ali imamo tudi v Sloveniji takšne ekstremne kršitelje, ki se kljub epidemiji družijo na tako lahkomiseln način. Sogovornik, ki je hotel ostati anonimen, je za Planet povedal, da kljub strogim ukrepom tudi pri nas prirejajo orgije.

Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak je dejal, da nima podatkov o tem, da bi se v Sloveniji dogajale takšne vrste zabave, kot so ji bili priča francoski policisti. Policija po njegovih besedah sicer nadzira izvajanje ukrepov, tudi spoštovanje odloka o omejitvi gibanja v nočnem času.

"Če bi takrat seveda zaznali dejavnost ali pa bi nas na to opozorili občani, bi policija seveda prišla pogledat. Res pa je, da smo v Sloveniji pri nadzoru nad zasebnimi hišami in stanovanji omejeni, kar pomeni, da policisti seveda lahko vstopijo le, če nas oseba, ki tam prebiva ali stanuje, tudi povabi," je pojasnil Pečjak.

Kljub strogim ukrepom orgije tudi pri nas

Čeprav policija o takšnih zabavah ne ve ničesar, pa se tovrstne seksualne orgije kljub strogim ukrepom za štirimi stenami in zagrnjenimi zavesami dogajajo tudi v Sloveniji. To je za Planet razkril sogovornik, ki želi ostati anonimen: "Bilo nas je že tudi 20, ob seksu pa se predajamo tudi prepovedanim substancam." Število udeležencev se je sicer zaradi epidemije in omejitev gibanja v nočnem času zmanjšalo, a to najbolj zagretih ne ustavi, da se ne bi orgijam prepustili ne le za nekaj ur, ampak celo za več dni.

"Ta zadnja zabava se je začela pred dvema dnevoma, končala se je malo prej, pred kakšno uro, ko sem prišel domov. Bili smo štirje oziroma bilo nas je pet ljudi. Malo smo se zabavali tako, da smo imeli skupinsko seks zabavo," je za Planet dejal sogovornik, ki je že tri mesece na čakanju na delo. "Ponavadi so trajale kar nekaj dni, kar pomeni, da se jih je zamenjalo malo več. Tudi okoli 20 se nas je obrnilo, so prihajali in odhajali pa prihajali pa odhajali. Pravzaprav je bil to res en tak žur, da na koncu nisi mogel več spremljati, kdo je prišel in kdo ni prišel," je za Planet dejal sogovornik.

Skupinske seks zabave nikakor niso nekaj novega. V društvu Dobra družba, ki se aktivno ukvarja z delom na področju komercialnih oblik spolnosti, pa zaznavajo, da je zaradi zaprtih nočnih klubov želja po razuzdani zabavi našla novo pot. "Še bolj se je poglobila v podzemlje, tako da je še bolj prikrita. Svinger klubi so zaprti, wellness centri so zaprti, tam so se tudi dogajale take organizirane orgije," pravi predsednik društva Dobra družba Žiga Sedevčič.

"Pornografija je odšla v vsako vas"

Na orgijah udeleženci večinoma uživajo tudi poživila. Dostop do prepovedanih substanc v obdobju epidemije po besedah našega sogovornika ni otežen. Ne zgolj nevarnost okužbe z novim koronavirusom, na seks zabavah, pri katerih so prisotne prepovedane substance, obstaja tveganje tudi za prenos spolno prenosljivih bolezni. Ob predajanju mesenim užitkom, ki se je še bolj skrilo pred očmi javnosti, pa na drugi strani v društvu Dobra družba tudi med Slovenci zaznavajo vedno več posameznikov, ki se v želji po zaslužku odločajo za platforme, na katerih objavljajo svoje domače vroče posnetke.

Ena od takih platform je OnlyFans.com, na kateri imata svoj profil tudi Denis Toplak in Denise Dame. "Ustvarjajo vsebine in te vsebine potem prodajajo posamezno ali na naročnino. To se je zdaj tako razširilo, da bi zares lahko rekel, da je pornografija odšla v vsako vas," pojasnjuje Sedevčič. Časi so negotovi, številni so ostali brez dohodka, zato takšno početje ni niti malo presenetljivo. Kljub vsemu Sedevčič poudarja, da vsem, ki se tega lotevajo, zaradi možnosti zlorab priporoča skrajno previdnost.