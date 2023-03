Nagrade za odličnost najboljšim gospodarstvenikom

Nagrade GZS bodo letos podelili 55. po vrsti. Namenjene so gospodarstvenikom, ki trajnostno ustvarjajo presežke, prejemniki pa se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo, so zapisali na GZS. Nagrado je doslej prejelo 355 gospodarstvenikov in 30 gospodarstvenic.

Osrednja tema letošnje podelitve bo odličnost kot zgled in navdih tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Slovesnosti se bo med drugimi udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Lani so nagrade prejeli nekdanji predsednik uprave skupine Kolektor Radovan Bolko, direktor družbe REM Igor Kastelic, direktorica družbe Roto Slovenija Nuša Pavlinjek Slavinec, direktor družbe Atlantic Droga Kolinska Enzo Smrekar in direktor družbe Bintegra Dušan Rauter.