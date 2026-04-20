Naftni derivati se bodo občutno pocenili

Regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo opolnoči občutno znižale. Liter dizla se bo s torkom pocenil za 8,6 centa na 1,736 evra, cena litra 95-oktanskega bencina bo nižja za 1,5 centa na 1,605 evra, kurilnega olja pa za 9,8 centa na 1,386 evra.

Vlada tokrat v trošarine ni posegala. Za dizel in kurilno olje so trošarine že na minimumu, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskemu bencinu. Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bodo veljale do vključno torka, 28. aprila, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Trošarina je za liter 95-oktanskega bencina določena na 0,47457 evra, za liter dizla na 0,33000 evra in za liter kurilnega olja na 0,07875 evra.

Če ne bi regulirani cen in goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po ocenah ministrstva za liter tega bencina treba plačati okoli 1,772 evra na liter, za liter dizla okoli 1,919 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,591 evra na liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in spreminjajo na vsakih teden dni. Pred tem je bilo usklajevanje 14-dnevno.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.