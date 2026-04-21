Na. R., STA

21. 4. 2026,
6.18

bencinska črpalka cene vlada trošarine kurilno olje dizel bencin gorivo

Torek, 21. 4. 2026, 6.18

Od polnoči nove cene goriv

Točenje goriva, bencinska črpalka, pumpa | Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in spreminjajo vsak teden. | Foto Shutterstock

Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in spreminjajo vsak teden.

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči znižale. Cena za liter 95-oktanskega bencina se je zunaj avtocest in hitrih cest znižala za 1,5 centa na 1,605 evra, dizla pa za 8,6 centa na 1,736 evra. Liter kurilnega olja je cenejši za 9,8 centa in stane 1,386 evra.

Vlada v trošarine ni posegala. Za dizel in kurilno olje so trošarine že na minimumu, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskem bencinu. Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bodo veljale do vključno torka, 28. aprila.

Če ne bi regulirali cen in goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina treba plačati okoli 1,772 evra, za liter dizla okoli 1,919 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,591 evra.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.

