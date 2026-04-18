V torek nove cene goriv: obeta se občutna pocenitev dizla in kurilnega olja

S torkom se bodo spremenile cene goriv, glede na ocene portala Moje Finance gre pričakovati opaznejše znižanje cen dizla in kurilnega olja, medtem ko pri bencinu sprememba ne bo tako občutna.

Z odprtjem Hormuške ožine in sklenjenim premirjem v Libanonu so se cene nafte ob koncu tedna močno znižale, na mediteranskih trgih je cena dizla v petek padla na najnižjo raven v zadnjih petih tednih, poroča portal Moje Finance. Ob tem dodajajo, da je ugoden tudi vpliv valut, saj se je evro v zadnjih dneh proti dolarju okrepil.

Glede na dostopne podatke ocenjujejo, da se bosta dizel in kurilno olje s torkom pocenila. Dizel se bo pocenil za približno 10 centov na liter, kar pomeni, da bo za liter po novem treba odšteti okoli 1,72 evra. Podobno znižanje pričakujejo tudi pri kurilnem olju, nova cena bo tako nekaj manj kot 1,40 evra na liter.

Pri bencinu sprememba ne bo tako občutna. S torkom bo ta cenejši za približno en cent na liter in bo stal 1,61 evra za liter.

Kot opozarjajo na portalu Moje Finance, so njihove ocene narejene ob predpostavki nespremenjenih trošarin in za prodajalne zunaj avtocest in hitrih cest.