Nadzorni svet Gen energije za člana poslovodstva imenoval tudi Nado Drobne Popović in Bruna Glaserja

Nadzorni svet Gen energije je za člana poslovodstva družbe danes imenoval Nado Drobne Popović kot finančno direktorico in Bruna Glaserja kot poslovnega direktorja. Generalni direktor ostaja Dejan Paravan, so sporočili iz družbe.

Nadzorni svet je odločitev sprejel soglasno ob upoštevanju, da se dejavnosti v okviru projekta drugega bloka krške nuklearke intenzivirajo in da družba izvaja ambiciozno srednjeročno strategijo, ter z namenom obvladovanja kadrovskih poslovodskih tveganj, so pojasnili v Gen energiji.

Štiriletni mandat bosta nastopila z julijem

Oba nova člana poslovodstva družbe, ki je v državni lasti, bosta štiriletni mandat nastopila z julijem.

Drobne Popović ima po navedbah Gen energije bogate izkušnje na različnih vodilnih delovnih mestih. Med letoma 2019 in 2023 je bila predsednica uprave Petrola, pred tem pa je bila dve leti finančna direktorica v družbi Sij Acroni in tri leta članica uprave Slovenskega državnega holdinga.

Glaser ima dolgoletne izkušnje na področju jedrskih tehnologij. Od leta 1993 do 2019 je bil zaposlen v krški nuklearki, nazadnje kot vodja službe za analize in dovoljenja. Od leta 2019 je zaposlen v Gen energiji, kjer je vodja sektorja za nove jedrske objekte in vodja projekta drugega bloka.

"Nadzorni svet ocenjuje, da bosta oba novo imenovana člana poslovodstva s svojimi vodstvenimi in strokovnimi izkušnjami in znanji lahko pomembno prispevala k razvoju in uspešnosti družbe in skupine Gen," so dodali.