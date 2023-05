Oglasno sporočilo

V tem primeru starši otrok ne preživljajo več skupaj, zato je eden od njih dolžan plačevati preživnino kot denarni prispevek, ki je namenjen preživljanju skupnega otroka ali otrok. A kaj če zavezanec ne plačuje preživnine v skladu s sodbo oziroma sklepom sodišča ali pa je ne plačuje redno? S tem je otrok prikrajšan in je kršena tudi njegova temeljna pravica do preživljanja. Rešitev je nadomestilo preživnine.

KAJ JE NADOMESTILO PREŽIVNINE?

Z nadomestilom preživnine je zagotovljena osnovna socialna varnost otoka. Upravičenec (otrok) oziroma njegov zakoniti zastopnik ga lahko zahteva v primeru, da zavezanec preživnine ne plačuje oziroma je ne plačuje redno. Nadomestilo preživnine enkrat na mesec izplačuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Terjanje preživnine je sicer naporna odločitev, ki jo pogosto še dodatno otežujejo medosebne okoliščine nekdanjih partnerjev. Izplačana nadomestila (skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov) sklad terja od preživninskih zavezancev in tudi tako ozavešča in spodbuja odgovornost preživninskega zavezanca, ki ne živi z otrokom, da otroku zagotovi pravico do preživljanja s plačevanjem preživnine. Torej primarna obveznost preživljanja otrok ostaja dolžnost staršev tudi v primeru zagotavljanja nadomestila preživnine.

KDO JE UPRAVIČEN DO NADOMESTILA PREŽIVNINE?

Do nadomestila preživnine je upravičen otrok, ki mu je kršena temeljna pravica do preživljanja. Upravičenost do nadomestila je izpolnjena, če je otroku s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom pri Centru za socialno delo določena preživnina, ki pa je zavezanec ne plačuje. Pri tem zavezanec preživnine ni plačeval vsaj tri zaporedne mesece. Prav tako je otrok do nadomestila upravičen, če zavezanec preživnine ne plačuje redno. V tem primeru mora v zadnjih 12 mesecih (eno leto) dolgovati vsaj tri povprečne mesečne preživnine. Pomemben je podatek, da sklad ne plačuje obveznosti za nazaj.

Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja, dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega 26. leta starosti, a le v primeru, da se šola.

KAKO UREDIMO NADOMESTILO PREŽIVNINE?

Postopek za pridobitev nadomestila preživnine je od 1. septembra 2022 enostavnejši. V veljavo je namreč prišel Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Glavna sprememba je, da pred vložitvijo zahteve za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine ni več treba sprožiti izvršilnega postopka pred pristojnim sodiščem. Postopek je tako veliko hitrejši. Po novi ureditvi tudi ni več najnižjega zneska nadomestila preživnine.

Vlogo za uveljavitev pravice v tiskani obliki odda zakoniti zastopnik oziroma po polnoletnosti upravičenec sam. Vloga je dostopna na spletni strani sklada, dodati pa ji je treba tudi priloge: sodbo oziroma sklep sodišča o določitvi preživnine, obvestilo centra za socialno delo o zadnji uskladitvi preživnine, v primeru, da je otrok starejši od 18 let, tudi potrdilo o šolanju, in druga potrdila, ki se nanašajo na pridobitev pravice.

ODLOČBA IN ZNESEK

V roku dveh mesecev po prejemu popolne vloge mora sklad izdati odločbo o priznanem nadomestilu preživnine. Po prejemu odločbe ima upravičenec oziroma njegov zastopnik časa 15 dni, da se na odločbo pritoži. Pritožbo se pošlje na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, rešuje pa jo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. O pritožbi more ministrstvo odločiti v roku dveh mesecev. Po razrešitvi pritožbe oziroma po 15-dnevnem obdobju (v primeru, da ni pritožb) bo sklad izvedel prvo plačilo. Sicer pa sklad nadomestila preživnine izplačuje enkrat na mesec, in sicer 15. v mesecu.

Višina nadomestila preživnine se usklajuje s količnikom uskladitve preživnin in nadomestil preživnin, odvisna pa je od otrokove starosti. Od 1. februarja 2023 velja: za otroka do 6. leta starosti 89,95 evra, za otroka od 6. do 14. leta starosti 98,93 evra, za otroka nad 14. letom starosti 116,92 evra. V primeru, da je preživnina nižja od navedenih zneskov, je višina nadomestila enaka znesku določene preživnine.

