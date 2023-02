Nad Slovenijo se zgrinjajo oblaki

V nedeljo bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, dopoldne se bo v zahodni polovici Slovenije zjasnilo, na vzhodu pa bo še zmerno oblačno. Na Štajerskem in v Prekmurju bo prehodno zapihal severovzhodnik, v Vipavski dolini in na Krasu šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Goriškem do 14 stopinj Celzija.

Obeti za prihodnje dni

V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah nizka oblačnost. V torek bo pretežno jasno.

Nad severovzhodno Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, nad zahodno in južno ter delom srednje Evrope pa območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s severnim vetrom občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Ponoči bo v krajih zahodno od nas delno jasno, drugod se bo pooblačilo. Ponekod v krajih vzhodno od nas bo rahlo deževalo. V nedeljo bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu pretežno jasno, drugod bo več oblačnosti.