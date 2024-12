Nad Kranjem manj nizkih preletov letal z brniškega letališča

Kranjska občina večkrat letno na ministrstvo za infrastrukturo daje pobude, vezane na hrup letalskega prometa. V njih med drugim poudarja potrebo po ukinitvi koridorjev letov oziroma odhodnih procedur GIMIX, ki nista usklajeni z občinami, nad katerimi se izvajajo preleti.

Kot so danes sporočili z Mestne občine Kranj, so pristojni ukinili eno od procedur GIMIX, poleg tega so občine dosegle dogovor o časovni omejitvi preletov druge procedure. Preleti čez Kranj so po novem dovoljeni med tednom od 8. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure, ob nedeljah in praznikih pa preletov nad Kranjem ne bo več. Zato pričakujejo, da bo hrupa, ki ga povzročajo nizki preleti, odslej manj.

Kranjska občina se je problematike lotila tudi z aktivnim sodelovanjem v projektu Anima – Upravljanje vpliva hrupa v letalstvu z novimi pristopi, osnovanem na konzorciju 22 partnerjev z multidisciplinarnim znanjem in izkušnjami iz 11 držav. Z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) je soorganizirala delavnico o okoljskih vplivih letališč in njihovem omejevanju.

Zaradi zanimanja pristojnih institucij in občanov je ob koncu projekta Anima nastala skupina Forum dialoga o vplivih letališč na okolje. Poleg Mestne občine Kranj kot predstavnice občin v vplivnem območju letališča skupino sestavljajo predstavniki javne agencije za civilno letalstvo, kontrole zračnega prometa, ministrstva za infrastrukturo, ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ministrstva za zdravje, NIJZ ter Fraporta Slovenija.