Na vrh najvišje zagrebške stavbe najhitreje pritekli slovenski gasilci

Najbolje so se odrezali fantje iz prostovoljnih gasilskih društev Gatina in Mlačevo Žiga Zajc, Denis Jagodič in Jure Lampret ter Rok Hribar iz okolice Grosupljega. Foto: osebni arhiv

Slovenski gasilci so se udeležili humanitarnega teka na najvišjo zgradbo v Zagrebu in premagali svoje kolege. Da so prišli na vrh, so v popolni zaščitni gasilski opremi, ki je težka okoli 20 kilogramov, z izoliranim dihalnim aparatom na rami v manj kot šestih minutah pretekli 30 nadstropij, skupaj 666 stopnic in krog okoli zgradbe.

Kot za šalo je z nalogo opravila ekipa mladih gasilcev iz Slovenije. Najbolje so se odrezali fantje iz prostovoljnih gasilskih društev Gatina in Mlačevo Žiga Zajc, Denis Jagodič in Jure Lampret ter Rok Hribar iz okolice Grosupljega. Osvojili so prva tri mesta v kategoriji do 30 let. Slovenski gasilci so v tej kategoriji sicer zasedli kar sedem od prvih desetih mest.

Tradicionalno tekmovanje Zagreb Firefighter Stair Challenge organizirajo zagrebški gasilci, ves prihodek od štartnin pa gre v humanitarne namene. Letos so ga predali društvu Kolibrići, ki je društvo za pomoč staršem življenjsko ogroženih otrok.

Kot so zapisali gasilci, so se za pomoč otrokom odločili, ker so otroci majhni, a hkrati veliki borci, ki se borijo skozi ognjeni del življenja. Pomagati jim želijo pri nakupu vsega, kar potrebujejo, da bi pogasili požare v svojih življenjih.

Gasilci so tekli na vrh poslovne zgradbe VMD v Zagrebu, ki je visoka 96,15 metra, vanjo pa je hrvaška družba VMD promet vložila okoli sto milijonov evrov.

Poglejte, kako izgleda tek gasilca, ki po poti prehiteva svoje kolege

Gasilci so s tekom začeli v garaži, štiri nadstropja pod pritličjem. V pritličju so morali preteči krog okoli stavbe, nato pa pot nadaljevali vse do vrha stolpnice.

Tek na najvišjo stolpnico tudi v Ljubljani

Podobno tekmovanje imamo tudi v Sloveniji, in sicer je bil 17. novembra organiziran dobrodelni tek Alive step up na vrh Kristalne palače v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City. Najhitrejši je na vrh 21-nadstropne stolpnice pritekel v dveh minutah in dveh sekundah. V sklopu prireditve so bile tudi na tem teku tri tekmovalne kategorije namenjene gasilcem. Sredstva slovenskega dobrodelnega teka na vrh stolpnice so bila tokrat namenjena pediatrični kliniki v Ljubljani.

Tek v New Yorku organizirajo že več kot 40 let

Teki, kot sta omenjena zagrebški in ljubljanski, so organizirani po vzoru tekov na najbolj prepoznavne stavbe na svetu, ki jih organizirajo mesta, kot so New York, Chicago, Singapur, Dunaj in druga. Najbolj znan je zagotovo newyorški tek na stolp Empire State Building, ki je prvi tovrstni tek, mesto pa ga organizira že več kot 40 let. Najhitrejši tekači 86 nadstropij in 1.576 stopnic premagajo v okoli desetih minutah.